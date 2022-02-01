Четвертая выставка-конкурс ювелирных изделий Hi-End класса JUNWEX Premium состоится Гостином Дворе Москвы

Четвертая выставка-конкурс ювелирных изделий Hi-End класса JUNWEX Premium состоится 9-13 февраля 2022 года в Московском Гостином Дворе.

В 2022 г. JUNWEX Premium и Всемирный конкурс ювелиров им. К. Фаберже уже в четвертый раз объединяют создателей украшений премиального сегмента со всей России. В выставке принимают участие признанные российские бренды, успешно работающие в сфере эксклюзива , — Chamovskikh, Clarity, Gems Butik, Izmestiev Diamonds, Kamin Pro, Matveev & Co, Maxim Demidov,Natasha Libelle , Sarkissian, Sun Stone, Violet, «Ауджа», «Бриллианты Беломорья», Комдрагметалл, «Меркурий», «Сияние Сибири» и другие подготовили для искушенной столичной публики свои лучшие творения. В экспозиции, ядро которой составляют работы лауреатов Всемирного конкурса ювелиров им. К. Фаберже, можно выбрать украшения с драгоценными камнями первой группы и размером от одного карата, изделия из золота, серебра и платины, авторские произведения ювелирного искусства для формирования своего личного «золотого запаса».

Выставка-конкурс уникального формата знакомит покупателей — ценителей ювелирного искусства с российскими брендами и самыми достойными именами современной индустрии драгоценностей класса люкс, демонстрирует высокий уровень развития отечественной ювелирной отрасли.

В этом году JUNWEX Premium пройдет на одной площадке параллельно с выставкой «Уникальная Россия», организованной при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФАДН России. Экспозиция представляет инновационный спектр арт-проектов, посвященных ряду юбилейных дат, знаковых для страны событий и явлений: 1160 лет российской государственности, 350 лет Петру I, 100 лет СССР, 90 лет Северному морскому пути, «Россия будущего 2022 – 2222», «Меценаты — от слов к делу» и др. Свои творческие проекты подготовили: Академия акварели и изящных искусств С. Андрияки, Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, Союз кузнецов России, Русское географическое общество, Международный художественный фонд, ТСХ ДПИ и др. Стенды региональных министерств продемонстрируют экспонаты, подтверждаюшие уникальный характер того или иного региона. В рамках выставки запланирована активная деловая и культурная программа: концерты, балы, показы мод, презентации социальных и бизнес-проектов и т.д. В 2021 г. экспозицию посетили свыше 23 000 человек, представители 70 российских и зарубежных СМИ, разместивших о форуме более 200 публикаций в различных медиа-ресурсах.

Отличительной чертой выставки является ее мощная историческая составляющая, основанная на дореволюционной традиции. Впервые экспозиция «Уникальная Россия» была открыта в 1831 г. при поддержке Министерства финансов Российской империи. За 19 дней выставку посетили более 125 000 человек, в том числе император Николай I со своей семьей. Он высоко оценил качество отечественных изделий и лично совершил покупки на сумму7500 рублей золотом.

Сотрудничество JUNWEX Premium с выставкой «Уникальная Россия» — своеобразная «перекличка времен»: раздел с произведениями искусства прошлых эпох, представленных на стендах ведущих антикварных фирм, логично сочетается с Всемирным конкурсом им. К. Фаберже, где побеждают работы выдающихся современных мастеров. Возможно, именно эти драгоценности в будущем станут самыми желанными лотами мировых аукционов!

Единая экспозиционная площадка и одновременное проведение двух столь ярких и масштабных мероприятий позволит привлечь к работам российских ювелиров максимальное внимание со стороны правительственных структур, прессы, широкой аудитории покупателей, ценящих, любящих и поддерживающих искусство, обеспечит широчайший резонанс и успешные коммерческие результаты!

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