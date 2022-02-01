Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии: «Русская культура интересна, универсальна и имеет мировое значение»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации и в Республике Узбекистан Родриго Баэна Соарес в интервью каналу TV BRICS рассказал о своём отношении к России и её культуре, а также дал комментарии о значимых культурных инициативах из России внутри Бразилии.

«Приезд в Россию и ознакомление с её богатой культурой всегда ассоциировались у меня с мечтой. До моего назначения послом Бразилии в России у меня дважды была возможность посетить вашу страну. Ещё со времён моей юности я интересовался Россией, её культурой, которая меня очень вдохновляла и интересовала, как с точки зрения истории СССР, так и самой русской культуры в целом. В частности, я очень увлекался русской литературой и с юных лет познакомился с творчеством Гоголя, Пушкина и Достоевского» − рассказал Родриго Баэна Соарес.

«Всё, что касается Большого театра с энтузиазмом и радостью воспринимается в Бразилии. Когда возникла инициатива с открытием школы Большого театра, то это стало знаковым событием для нашего культурного общества. Это по-настоящему честь для Бразилии осознавать, что её юные таланты в перспективе имеют возможность выступать на одной из лучших сцен мира. В настоящее время четыре бразильских танцора и выпускника школы входят в труппу Большого, а один из них является солистом. Осознавать это – очень радостно и почётно для нас. Всегда, когда у меня есть возможность, я неизменно посещаю Большой театр. Особенно мне запомнились постановки «Дон Кихот» и предновогодний «Щелкунчик»» − отметил дипломат в эксклюзивном интервью каналу TV BRICS.

«Я лично имел возможность принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых двухсотлетнему юбилею Достоевского, и был приятно удивлён тому, что среди собравшейся публики на пляже Копакабана были представители не только старшего поколения, но и очень много молодёжи. Это свидетельствует о том, что русская культура интересна. Более того, она универсальна и имеет мировое значение, если говорить о роли и влиянии произведений Достоевского на весь мир. Именно поэтому подобные инициативы всегда приветствуются, чтобы бразильская молодёжь лучше знала русскую культуру и литературу. Такой занимательный формат мероприятий, как чтение на пляже был одним из самых ярких моментов за последнее время» − заявил Родриго Соарес.

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