Что читать в майские выходные дни? Конечно же, классические романы о любви и писательстве

Джек Лондон «Мартин Иден»

Автобиографический роман о нелегкой судьбе начинающего писателя, который жаждет выбраться из бедности и стать известным. Благодаря упорному труду, силе воли и твердому следованию за мечтой, Мартин Иден строит карьеру. Из простого моряка он постепенно становится писателем. Увы, удача попадание высший свет не приносит ему практически ничего. Его произведения по-прежнему отказываются публиковать, а любимая женщина все так же недосягаема.

Мартин не подозревает, что его психологические проблемы гораздо глубже, чем казалось изначально. Добившись популярности и богатства, вряд ли он станет хоть немного счастливее.

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Загадочный роман русского классика, опубликованный более полувека назад, до сих пор удивляет читателей. Две сюжетные линии о любви и безумии, предательстве и о том, что значит быть автором. Понтий Пилат, который умывает руки и переписывает историю. И Мастер, вместе со своей Маргаритой сражающийся с влиянием Сатаны в Москве XX века.

Что значит бороться со злом? Так ли однозначно добро? Ради чего можно пойти на сделку с дьяволом? Философские рассуждения Булгакова не утратили своей актуальности. В современных реалиях роман приобретает новые смыслы, заставляя размышлять над вечными вопросами.

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Научно-фантастический роман о дивном новом мире, в котором книги запрещены законом, а их хранение уголовно наказуемо. Пожарный Гай Монтэг слепо верит в свое дело. Он должен обыскивать дома подозреваемых и уничтожать все найденные печатные издания. Но однажды он не справляется с искушением и начинает читать, Это, а также знакомство с несколькими инакомыслящими переворачивает мир Монтэга.

Антиутопия Рэя Брэдбери входит в список 100 лучших романов XX века. Книга была дважды экранизирована и стала лауреатом премии «Хьюго». Эмоциональное произведение с шокирующим сюжетом заставляет задуматься о том, как легко манипулировать людьми, а мир многогранен и неоднозначен — он не делится на черное и белое.

Ги де Мопассан «Милый друг»

Блистательный французский роман о загадочном соблазнителе Жорже Дюруа, который воспринимает любовь как игру. Бессовестный авантюрист мечтает о карьере журналиста. Ради этого он готов пойти по головам и разбить немало сердец. Жорж использует свою приятную внешность, чтобы заводить отношения с богатыми дамами ради выгоды и успеха. Любовницы помогают ему с поиском работы и даже пишут за него статьи.

Подлый и циничный Жорж стал героем своего времени и прославил Ги де Мопассана. Оказывается, можно добиться успеха и разбогатеть, нарушая морально-этические нормы.

Федор Достоевский «Униженные и оскорбленные»

Полуавтобиографический и самый литературный роман великого русского классика. Молодой писатель Иван Петрович рассказывает о том, как рос в семье бедного помещика Ихменёва, где повстречал свою первую любовь Наташу. Он вынужден отказаться от своих чувств и помочь Наташе обвенчаться с другим против воли родителей. Другая сюжетная линия связана с 13-летней Нелли, которую Иван Петрович спасает от унижения и селит у себя.

Тонкий психологизм и трагический сюжет, восходящий к диккенсовским мотивам, — роман Достоевского иллюстрирует проблемы эгоизма и жертвенной любви. Сострадание, милосердие и прощение — в этом русский писатель видит выход из любой, даже самой страшной и травматической ситуации.

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