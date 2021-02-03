«Чужой» – учебный театр «На Моховой» представляет первую премьеру года!

6 и 7 февраля 2021 года Учебный театр «На Моховой» представляет первую премьеру 2021 года – спектакль Антона Оконешникова «Чужой» по пьесе известного современного драматурга Анастасии Букреевой. Это первая сценическая версия пьесы 2015 года, уже ставшей лауреатом конкурса «Первая читка». Пьеса была написана драматургом во время учебы в магистратуре РГИСИ, где в те же годы на параллельном курсе учился и постановщик спектакля, режиссер Александринского театра, лауреат премий «Золотой Софит» и номинант премии «Золотая маска» Антон Оконешников.

Исполнителями спектакля стали будущие артисты мюзикла, студенты 3 курса мастерской з.а. РФ, руководителя творческой части Александринского театра, профессора Ивана Благодёра.

На сцене Учебного театра «На Моховой» будет представлена первая в истории сценическая версия пьесы «Чужой». В рамках подготовки к петербургской премьере студенты курса уже представляли спектакль 16 декабря 2020 года в Калининграде в программе гастрольной поездки, приуроченной к открытию балтийского филиала вуза. Символично, что петербургская премьера постановки проходит именно на сцене Учебного театра «На Моховой» – первой профессиональной сцены для студентов-артистов РГИСИ. Ведь не только исполнители спектакля, но и его авторы являются выпускниками этого вуза.

«”Чужого” неоднократно пытались воплотить на сцене, но он действительно очень сложен для постановки. Я писала его как песню, в каком-то смысле, поэтому нужно быть очень отважным человеком, чтобы работать с ним. По понятным причинам этот показ вызывает у меня уважение и неважно, ставят студенты или не студенты. «Чужой» для меня — музыкальное произведение, так что, узнав, что ставить будут на музыкальном курсе, подумала: “Это будет очень хорошо для него”», – рассказывает драматург Анастасия Букреева.

В пластмассовом мире глобального потребления, в котором мыслят бездушными лозунгами и рекламными роликами, появляется «чужой» – практически ангел, который, действительно, думает, чувствует и живет настоящей, наполненной смыслом жизнью. Его появление вносит сильные изменения в привычное существование любителей последних моделей гаджетов и общепринятых социальных стандартов успеха. Сможет ли герой, не принимающий законов гравитации, выжить в условиях материальной серой матрицы? И еще это история о любви, в которой к традиционной речевой партитуре вводятся параллельно мысли и подсознание героев.

Для режиссера Александринского театра Антона Оконешникова «Чужой» – это второй опыт творческого сотрудничества с Учебным театром «На Моховой» в качестве режиссера-постановщика. В 2017 году в театре состоялась премьера его спектакля «17 писем в небеса». Выпускник РГИСИ 2016 года (курс Валерия Фокина и Марата Гацалова), Антон Оконешников является автором спектаклей Александринского театра «Двенадцать» (2016), «Солнца ьнеТ» (2017), «Вертинский. Русский Пьеро» (2019), «Игра в ящик» (2019), онлайн-перформанса «Драма на шоссэ» (2020), аудиоспектакля «Театр у аппарата» (2020). Также сотрудничал с театрами Кирова, Ульяновска, Рязани, петербургским театром «Карамболь». Лауреат премии «Золотой софит», номинант премии «Золотая маска».

Выпускница РГИСИ 2016 года Анастасия Букреева – один из популярных молодых отечественных драматургов. По пьесам и исценировкам автора за последние 5 лет было осуществлено более 20 постановок в театрах Петербурга (Александринский театр, «Балтийский дом», «Карамболь»), Москвы (Центр им. Вс. Мейерхольда, Театр у Никитских ворот, Школа современной пьесы, Школа драматического искусства), Кемерова, Иркутска, Абакана, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского и других городов.

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