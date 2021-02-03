«Молодежка ОНФ» продолжает пополнять книжные фонды сельских библиотек

Участники «Молодежки ОНФ» продолжают акцию «Марафон добра для сельских библиотек». Помимо местных жителей, подшефных пенсионеров и школьников, книги для коллег из отдаленных территорий передают городские библиотеки.

В Псковской области ко всероссийской акции присоединились две библиотеки города: «Родник» им. С.А. Золотцева и «БиблиоЛюб». Они передали 250 книг, которые в ближайшее время отправятся в Палкинский и Великолукский районы. Классическая русская и зарубежная литература, книги из разных областей науки были собраны неравнодушными читателями библиотек и их сотрудниками.

«Мы сами работаем в библиотеке, всячески продвигаем «книгу» и чтение. Заботимся о том, чтобы у нас была читающая нация, особенно подрастающее поколение. Важно, чтобы люди даже в отдаленных территориях имели свободный доступ к книгам, поэтому «Марафон добра» – очень нужная акция. Мы с удовольствием приняли в ней участие. Также мы рассказываем читателям о том, что «Молодежка ОНФ» собирает книги для сельских библиотек. И люди начали активно приносить различную литературу», – рассказала заведующая сектором мультимедийных технологий модельной библиотеки «БиблиоЛюб» Центральной библиотечной системы Пскова Анна Дунаева.

Активными участниками акции стали и жители Владимирской области. С момента старта «Марафона добра» команда «Молодежки ОНФ» уже передала более четырех тысяч книг в сельские библиотеки региона. Накануне они привезли очередную партию литературы в поселок Великодворский Гусь-Хрустального района.

«В десятый раз мы посетили поселенческую библиотеку Великодворского. Ее коллектив и «Молодежка» стала настоящими друзьями. Нас здесь ждут и всегда встречают домашними пирогами», – поделилась участница команды «Молодежки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.

Ивановская команда «Молодежки ОНФ» помогает жителям села Сергеево Шуйского района формировать библиотеку на базе музея боевой славы. На днях молодые люди привезли сюда более 200 книг, только одну сотню из них передала жительница областного центра Фаина Шалимова.

Напомним, всероссийская акция «Марафон добра для сельских библиотек» стартовала в феврали прошлого года. Так, «Молодежка ОНФ» в 2020-м передала 57 тыс. книг в 76 регионов страны. Организаторы решили продолжить пополнение книжных фондов сельских библиотек и в 2021 году.

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