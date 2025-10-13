МХПИ показал карнавальную коллекцию в стиле сюрреализма

Московский художественно-промышленный институт представил коллекцию костюмов, вдохновленную бразильским карнавалом в клубе BASE в рамках ежегодного посвящения в студенты — мероприятия, которое год назад стало лауреатом престижного конкурса «Событие года» в сфере event-индустрии. В этот раз на нем присутствовало от полутора до двух тысяч гостей, что делает посвящение одним из самых масштабных студенческих событий Москвы. Программа включала театрализованное шоу с отсылками к фильмам о Джеймсе Бонде и картинам Сальвадора Дали. В создании коллекции участвовали студенты института и мастерицы из Ивановской области, которые работали в экстремально короткие сроки — вязали по свитеру в день.

Идея родилась после участия МХПИ в БРИКС фэшн-шоу и подписания контрактов с бразильскими партнерами. Эксперты из Сан-Паулу провели в институте серию лекций и семинаров, после чего пригласили российских коллег с ответным визитом. Коллекция стала своеобразным ответом на это приглашение — попыткой соединить эстетику двух культур через костюм.

Ректор МХПИ Алексей Егоров видит параллели между российской и бразильской модой в яркости и жизнерадостности: «У нас этнические костюмы тоже очень насыщенных цветов. Яркие платки, шали, вышивки». Основой для большинства изделий стали вязаные свитера ярких цветов, которые создавали мастерицы из ивановских деревень. Поверх них надевались традиционные элементы русского костюма — душегреи, кушаки, воротники-козыри. Цветовая гамма отсылала к латиноамериканской эстетике, но конструктивные решения оставались русскими. Связующим элементом всей коллекции стали щупальца осьминога — они присутствовали в каждом свитере, платье и изделии. «Мы хотели соединить русский стиль ярких свитеров с бразильскими мотивами. Поэтому брали мастериц, которые сидят в деревнях-глубинках, и они вязали для нас», — объясняет Егоров.

Параллельно с одеждой разрабатывались головные уборы. За основу взяли монгольские шапки степняков — высокие головные уборы, которые носят в Калмыкии и Казахстане. На них создавали композиции из цветов, смешивая российскую флору с экзотическими растениями. Каждый убор получил собственное название и смысловую нагрузку: «Жар-птица», «Магическая луна» с полумесяцем, «Шаманский колпак с папоротником», «Панковский ирокез». Четверка моделей в этих головных уборах с огромными свитерами стала личным фаворитом Егорова, хотя из-за технических ограничений на показе использовали не все разработанные варианты.

В коллекции присутствовали животные мотивы обеих стран. Тигры и слоны соседствовали с бразильскими крокодилами и пираньями — они превращались в элементы костюмов или головные уборы. Центральным элементом показа стал костюм с гигантским украшением в виде Венериной мухоловки. В традиционных бразильских карнавалах танцовщицы носят сложные многоступенчатые конструкции из страусиных перьев, напоминающие павлиний хвост. В МХПИ решили заменить перья яркими листьями хищного растения. Главной технической задачей было укрепить конструкцию так, чтобы модель могла в ней двигаться.

Еще одним сложным элементом стало яйцо Фаберже-трансформер, которое раскрывалось на сцене. Студенты колледжа при институте разработали конструкцию и отладили механизм уже во время репетиций. Яйцо появилось не случайно — оно связано со сквозным сюжетом показа, построенным вокруг фильма про Джеймса Бонда «Осьминожка». В этой картине русский цирк помогает британскому агенту бороться со злодеями, укравшими яйца Фаберже.

Связь с бондианой проявилась и в другом элементе. В одной из серий про Джеймса Бонда главные герои спускались с гор в куртках Bogner. На показе МХПИ появились чирлидеры в одежде, стилизованной под эти культовые куртки из фильма.

Символом мероприятия стала кошка-осьминожка — гибрид двух персонажей. Кошка отсылала к пластике танцовщиц варьете из советского цирка, который ездил по всему миру с выступлениями, а осьминог — к названию преступной организации из бондианы. Вторым символом выбрали слона с русским коромыслом и щупальцами осьминога — прямую отсылку к работам Дали, который часто изображал слонов с гипертрофированными ногами. Ведущая показа вышла в шелковом халате, таком же, в каком Дали рисовал свою музу Галу на картинах.

К работе над проектом присоединилась новая команда, которая в кратчайшие сроки создала оригинальные декорации. Каждый элемент на площадке нес свой смысл — лишних деталей не было. В программу вошли цирковые номера в исполнении каскадеров из команды мастера Панина и метателей ножей братьев Мишки и Гришки. Среди каскадеров — мастера спорта, чемпионы мира и участники Red Bull Flugtag. С командой Панина институт уже работал раньше — делал огненный показ, посвященный Жанне д’Арк. В этот раз программа включила соревнования в стилистике Red Bull Flugtag и танцевальные номера на слонах. Выступали московские диджеи, прошло снежное шоу, а финалом вечера стал конкурс «Мистер и Мисс МХПИ».

Снег на показе появился неслучайно — институт представил часть новой зимней коллекции. Теплые вязаные свитера задумывались именно как зимняя одежда. В ближайшее время коллекция будет дорабатываться: появятся головные уборы для всех комплектов, новые детали, аксессуары и украшения. МХПИ готовится к показам на зимней Неделе моды.

Торжественная часть церемонии включала вручение символических бандан первокурсникам и принятие студенческой клятвы. Активные студенты прошедшего учебного года получили памятные призы. Дресс-код предполагал элемент с изображением осьминога — прошел конкурс костюмов с призами за оригинальные решения.

Егоров считает такие проекты важной частью образовательного процесса: «Любой академический рисунок — показатель твоих технических навыков, но не творчество. Творчество раскрывается, когда ты в реальном времени создаешь в пространстве совершенно нефантастические вещи, то, чего не может быть. Умение креативного человека — быстро собрать пазл воедино и создать на месте красивую картинку».

МХПИ специализируется на ярких фееричных шоу, и для института нет принципиальной разницы между уличными подмостками и клубными площадками. Институт готов к тому, что карнавальные шествия станут частью городской культуры — опыт в организации таких событий у МХПИ уже есть.

Фото © пресс-служба МХПИ