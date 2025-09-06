Паралимпийский комитет России и «Русская Медиагруппа» подписали соглашение о сотрудничестве

4 сентября во Владивостоке на X Юбилейном Восточном экономическом форуме Паралимпийский комитет России подписал соглашение о сотрудничестве с «Русской Медиагруппой». Также генеральный директор холдинга Любовь Маляревская выступила модератором сессии, посвященной участию креативных индустрий в развитии инклюзивности. Соглашение направлено на совместное проведение мероприятий и взаимную информационную поддержку.

Подписи под документом поставили президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская.

«Адаптивный спорт – это не только результат или медаль, это история преодоления себя через усердие, силу духа и волю к победе. Именно поэтому ключевой целью нашего партнерства мы видим популяризацию спорта через новостные сюжеты с соревнований, тренировочных сборов и истории спортсменов-паралимпийцев. Каждый положительный пример спортсмена – это мощный сигнал, который может изменить чью-то жизнь к лучшему. Совместными усилиями мы сможем мотивировать людей выйти из дома и сделать первый шаг к активному образу жизни и занятиям спортом», – отметил Павел Рожков.

«Для «Русской Медиагруппы» это соглашение – не просто новостной повод, а стратегическая миссия. Сила духа, которую демонстрируют паралимпийцы, заслуживает самого большого уважения и внимания аудитории. Наша задача – сделать так, чтобы их достижения стали источником вдохновения для миллионов слушателей. И для нас большая честь сотрудничать с Паралимпийским комитетом», – сказала Любовь Маляревская.

Холдинг активно поддерживает российский спорт как профессиональный, так и любительский. Совместно с РФС, МСХЛ и другими спортивными объединениями «Русская Медиагруппа» проводит масштабные спортивно-музыкальные праздники.

Кроме того, в числе стратегий РМГ – развитие инклюзивности и создание благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, «Русская Медиагруппа» является информационным партнером Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества глухих.

Ранее на площадке ВЭФ Любовь Маляревская выступила модератором сессии: «Креативные индустрии – участники социальных изменений: новые возможности для устойчивого и инклюзивного развития».

Креативный сектор экономики формирует образы, смыслы и сценарии поведения, влияя на общественные установки и уровень социальной эмпатии. Спикеры обсудили, какую роль играют креативные индустрии в построении инклюзивного и устойчивого общества, и какие форматы партнерства между государством, бизнесом, НКО и креативным сектором наиболее эффективны для масштабирования социальных инициатив.

«Когда возникла тема устойчивого развития, для крупных компаний, сдающих отчетность по стандартам МСФО, возникла необходимость освещать социальную повестку в разделе нефинансовых показателей. Сначала это было формальностью, но вскоре стало ясно, что социальная повестка недалека от бизнеса и предпринимательства. Большое влияние на это понимание оказали СМИ и лидеры общественного мнения», – открыла дискуссию Любовь Маляревская.

«У меня был очень положительный опыт: эфир на «Русское Радио», которое делает прекрасный проект «От слов к делу». Это подкаст, где фонд или благотворитель может рассказать, как он шел из точки А в точку Б, – рассказала об опыте взаимодействия со СМИ основатель, президент Фонда содействия людям с дислексией «Сила Слова», член экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Анна Савина. – Но это скорее исключение. Небольшим социальным фондам сложно пробиться, креативные индустрии не стремятся их поддерживать. Очень хотелось бы, чтобы коммерческий креативный блок рассматривал НКО не как источники финансирования, а как коллаборации, привлекающие внимание аудитории, чтобы медиа больше говорили о социальных инициативах».

Одним из вопросов, поднятых в ходе дискуссии, стал вопрос регулирования. Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов отметил, что очень важно сохранить независимость креативных индустрий в вопросах социальных проектов. «Чем больше количество «бумажек» и формальных обязательств, тем меньше оригинальности и творческого поиска», – подчеркнул он, указав также, что главная задача государства в данном случае – обеспечить инфраструктуру и понятные правила.

Продолжая тему инклюзивности, Антон Долгов подчеркнул, что сегодня заметное число проектов направлено на то, чтобы «заразить» людей с ОВЗ тем, сколько вокруг возможностей для самореализации.

Президент Ассоциации блогеров и агентств, генеральный директор JAMI LUP Юлия Долгова особо подчеркнула роль креативных индустрий в переводе государственных инициатив на язык, понятный потребителю, а также отсутствие достаточно понятной коммуникации между всеми участниками этого рынка. Так, например, законы, издаваемые государством в отношении блогерства, многим представителям сегмента кажутся сложными, и им также необходим посредник, который сможет адаптировать инициативы в понятный формат.

Николай Дан, продюсер, президент Международного детского и семейного кинофестиваля «Ноль Плюс» сделал акцент на силе кинематографа как инструменте воспитания. Он привел результаты своего эксперимента: когда школьники, не знакомые с понятием инклюзии, после просмотра фильмов о людях с ОВЗ меняли свое восприятие от страха к принятию. Дан подчеркнул, что системная работа через кино и образование способна сломать стереотипы и создать новую социальную норму.

Также директор проектов направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив, сооснователь инклюзивного киноклуба «(Не)такой как все» Нина Добрынченко рассказала о том, что задача инклюзивных проектов сегодня в числе прочего научить общество не бояться людей с ОВЗ, воспринимать их как полноценных членов общества, а образовательный контент на данную тему делать легким и качественным.

«Год назад мы придумали проект инклюзивного киноклуба «(Не)такой как все», где показываются фильмы и мультфильмы про людей с ОВЗ, – рассказала она. – Оказалось, нужно найти форму без усложнения – и это работает. От нас ждали унылого контента, а оказалось, это мультфильмы на уровне лучших образцов. И зрители в недоумении: неужели есть социальный контент такого качества? А дальше легко найти людей, которым не все равно».

Личным опытом участия в социальных проектах поделился на площадке Ираклий Пирцхалава, отметив, что совмещение творчества с миссией приносит уникальное удовлетворение. «На каком-то этапе понимаешь, что петь просто ради того, чтобы зарабатывать деньги, или просто петь – уже неинтересно. А вот когда есть какая-то миссия… совмещать это приятно, и эмоции невероятны! Удивительная самореализация», – признался он.

Спикеры сошлись во мнении, что будущее за партнерством государства, бизнеса, НКО и креативного сектора. Именно такое взаимодействие позволяет не только создавать качественные проекты, но и обеспечивать их устойчивость и масштабируемость. Креативные индустрии выступают мостом, соединяющим инициативы с аудиторией и переводчиком, делающим социальные ценности понятными и привлекательными для широких масс.