Cпрос на книги по истории России вырос на 31%

Ко Дню России книжный сервис «Строки» от МТС проанализировал интерес читателей к книгам по истории России и зафиксировал рост спроса. За первые пять месяцев 2025 года (с 1 января по 31 мая) спрос на художественные и нон-фикшн произведения на историческую тематику вырос на 31% по сравнению с предыдущим периодом (с 1 августа по 31 декабря 2024 года).
Повышенное внимание к книгам этой категории наблюдается как в крупных городах, так и в регионах. Наибольший интерес к исторической литературе проявили пользователи из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Башкортостан, Новосибирской области, Самарской области, Республики Татарстан и Нижегородской области.
В числе самых популярных экземпляров оказались как классические произведения, так и современные, охватывающие разные эпохи — от Древней Руси до XX века. В топ-5 книг по истории России, которые чаще всего выбирали пользователи «Строк» вошли:
- «Заброшенные города СССР» — впечатляющие фотографии и истории путешествий Арсения Котова по покинутым городам и объектам бывшего Советского Союза — от Припяти до бескрайней тайги Дальнего Востока;
- «Богатство. Часть первая. Расточители» — роман, созданный в 1977 году на основе исторического архива Валентина Пикуля и повествующий об обороне Камчатского полуострова в годы Русско-японской войны;
- «Богатство. Часть вторая. Камчатка, любовь моя» — продолжение романа Валентина Пикуля о героической обороне Камчатки ополченцами под предводительством бывшего гвардейского офицера Александра Исполатова и казачьего урядника Михаила Сотенного;
- «Крещение святого Владимира» — ключевой эпизод в становлении русской государственности, описанный историком Сергеем Соловьевым в серии книг «Загадки истории»;
- «Древняя Русь. От Рюрика до Батыя» — военный историк Клим Жуков исследует ключевые события древнерусской истории, разоблачая мифы и предлагая неожиданные ответы на самые спорные вопросы о становлении государства.