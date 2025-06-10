Cпрос на книги по истории России вырос на 31%

Ко Дню России книжный сервис «Строки» от МТС проанализировал интерес читателей к книгам по истории России и зафиксировал рост спроса. За первые пять месяцев 2025 года (с 1 января по 31 мая) спрос на художественные и нон-фикшн произведения на историческую тематику вырос на 31% по сравнению с предыдущим периодом (с 1 августа по 31 декабря 2024 года).

Повышенное внимание к книгам этой категории наблюдается как в крупных городах, так и в регионах. Наибольший интерес к исторической литературе проявили пользователи из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Башкортостан, Новосибирской области, Самарской области, Республики Татарстан и Нижегородской области.

В числе самых популярных экземпляров оказались как классические произведения, так и современные, охватывающие разные эпохи — от Древней Руси до XX века. В топ-5 книг по истории России, которые чаще всего выбирали пользователи «Строк» вошли: