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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUCпрос на книги по истории России вырос на 31%

Cпрос на книги по истории России вырос на 31%

editor
By editor
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книги

Ко Дню России книжный сервис «Строки» от МТС проанализировал интерес читателей к книгам по истории России и зафиксировал рост спроса. За первые пять месяцев 2025 года (с 1 января по 31 мая) спрос на художественные и нон-фикшн произведения на историческую тематику вырос на 31% по сравнению с предыдущим периодом (с 1 августа по 31 декабря 2024 года).

Повышенное внимание к книгам этой категории наблюдается как в крупных городах, так и в регионах. Наибольший интерес к исторической литературе проявили пользователи из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Башкортостан, Новосибирской области, Самарской области, Республики Татарстан и Нижегородской области.

В числе самых популярных экземпляров оказались как классические произведения, так и современные, охватывающие разные эпохи — от Древней Руси до XX века. В топ-5 книг по истории России, которые чаще всего выбирали пользователи «Строк» вошли:

  • «Заброшенные города СССР» — впечатляющие фотографии и истории путешествий Арсения Котова по покинутым городам и объектам бывшего Советского Союза — от Припяти до бескрайней тайги Дальнего Востока;
  • «Богатство. Часть первая. Расточители» — роман, созданный в 1977 году на основе исторического архива Валентина Пикуля и повествующий об обороне Камчатского полуострова в годы Русско-японской войны;
  • «Богатство. Часть вторая. Камчатка, любовь моя» — продолжение романа Валентина Пикуля о героической обороне Камчатки ополченцами под предводительством бывшего гвардейского офицера Александра Исполатова и казачьего урядника Михаила Сотенного;
  • «Крещение святого Владимира» — ключевой эпизод в становлении русской государственности, описанный историком Сергеем Соловьевым в серии книг «Загадки истории»;
  • «Древняя Русь. От Рюрика до Батыя» — военный историк Клим Жуков исследует ключевые события древнерусской истории, разоблачая мифы и предлагая неожиданные ответы на самые спорные вопросы о становлении государства.
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