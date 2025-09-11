Музыкальный и государственный деятель Хорхе Игнасио Сорро Санчес вошёл в состав жюри «Интервидения» от Колумбии

Колумбийский дирижёр, педагог и государственный деятель Хорхе Игнасио Сорро Санчес примет участие в работе Международного профессионального жюри «Интервидения». Маэстро обладает впечатляющей биографией, тесно связанной как с музыкой, так и с высокой государственной службой.

В 2022 году он был назначен на пост заместителя министра культуры Колумбии, а год спустя временно исполнял обязанности министра. В мае 2025 года указом президента Республики Хорхе Игнасио Сорро Санчес был утверждён на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Колумбии в Российской Федерации.

Музыкальное образование получил в Консерватории Национального университета Колумбии, а затем учился в училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, где одержал победу на конкурсе хоровых дирижёров. Его путь продолжился в престижных учебных заведениях Европы и США: Фрайбургской высшей школе музыки, а также в США, где он совершенствовал мастерство под руководством Леонарда Бернстайна в Беркширском музыкальном центре (Tanglewood), учился в Истменовской школе музыки при Университете Рочестера и в Бостонском университете.

Маэстро внёс существенный вклад в развитие колумбийской культуры. Он основал Высшую школу музыки Института культуры города Тунхи, более двадцати лет руководил фондом исследований и развития программ музыкального образования UNIMÚSICA и два десятилетия возглавлял Факультет музыки в фонде имени Хуана Н. Корпаса, который также был создан по его инициативе. Кроме того, Хорхе Сорро Санчес возглавлял Хоровую и оркестровую корпорацию Колумбии, руководил масштабным проектом «Подготовка музыкантов для Колумбии» под эгидой ОАГ и занимал пост директора Консерватории «Антонио Мария Валенсия» в Кали.

Как дирижёр он работал с ведущими вокальными и симфоническими коллективами, выступая в качестве постоянного и приглашённого руководителя. Он также является признанным экспертом в области музыкального образования: участвовал в ключевых международных конференциях, входил в Национальный музыкальный совет COLCULTURA и был членом жюри по отбору стипендиатов для зарубежного обучения по музыкальным специальностям.

В настоящее время Хорхе Игнасио Сорро Санчес курирует знаковую государственную программу «Музыка как инструмент миростроительства», инициированную президентом Густаво Петро.