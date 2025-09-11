Пашу презентовал Владимиру Путину арт-объекты, которые его лейбл подарил Владивостоку

Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) пообщался с президентом России Владимиром Путиным в рамках фестиваля «Лица городов» и Восточного экономического форума во Владивостоке. Продюсер выступил одним из кураторов арт-программы и представил новый культурный проект.

Лейбл подарил городу коллекцию скульптур в виде семи амурских тигров — символа Дальнего Востока. Объекты стали частью нового пространства «Арт-Гавань» и расположены на городской набережной.

«Важно, чтобы в регионах были арт-площадки, где могли бы собираться разные люди. Среда будет помогать им раскрываться. <…> Мы с партнерами привезли [во Владивосток] очень красивые арт-объекты — яркое пятно для города. Пригласили [разрисовать их] известных русских художников. Если у вас будет возможность прийти посмотреть, мы будем очень рады», — рассказал Пашу президенту.

Созданы скульптуры совместно с арт-бюро Double Y. Куратором выступила Юлия Юрченко, а разрисовали их современные художники — Дмитрий Ламонов, Миша Medvedus, Никита Ходак, Денис Kibeda, Helen Anvor и Максим Еремин (Maksow). В рамках проекта лейбл Black Star также провел кастинг и прослушивания для молодых исполнителей. В разговоре с Владимиром Путиным Пашу отметил, что выделил некоторых ребят, и не исключает, что их ждет большое будущее.