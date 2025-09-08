ЦТИ «Фабрика» представит свою коллекцию на COSMOSCOW

20 лет назад, в 2005 году, в Москве на территории московской фабрики технических бумаг «Октябрь» открылся креативный кластер, который сегодня известен как Центр Творческих Индустрий «Фабрика». Его история началась открытием спецпроекта Первой Московской биеннале современного искусства — «No comment», а спустя годы на Фабрике появились мастерские для художников, арт-резиденции, музыкальные студии, бюро дизайна и архитектуры, театральные и анимационные коллективы, издательства и свой музей сообщества и района.

Несмотря на все общие данные, жизнь независимого культурного центра всегда сложно вместить в привычные рамки. В случае с Фабрикой то, что зарождалось как частный стартап, превратилось в большой дом для художников и сообществ. Выставки могли открываться в мастерских, перформансы случаться в архиве или «под антресолью», а посетители возвращались через время с собственными проектами и идеями. Горизонтальность отношений внутри Фабрики напрямую связана с тем, какое искусство было представлено тут все эти годы. История Фабрики плетется сетью отношений с творческими людьми, которые являются хорошими друзьями и единомышленниками Фабрики.

В 2025 году экспертным составом международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Центр Творческих Индустрий «Фабрика» был выбран «Институцией года».

В рамках стенда на 13-ой Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет проект «Система со-хранения» художниц Кати-Анны Тагути и Александры Моисеенко. Проект «Система со-хранения» — это большая деревянная конструкция — стеллаж, с встроенными в него предметами мебели из запасников Фабрики. Он состоит из 36 ячеек, в которые помещены разные предметы и объекты художниками, которых Фабрика пригласила к соучастию, предложив им возможность сохранить, запомнить, попрощаться или законсервировать что-то дорогое и важное.

Через соучастие и совместное действие Центр Творческих Индустрий «Фабрика» хочет выразить хаотичность сегодняшнего существования, и помочь придать форму и смысл фрагментированному и быстро меняющемуся миру. Это возможность сохранить что-то дорогое, чувствительное и светлое, или попрощаться с тем травматическим и мучительным, что беспокоит и мешает жить.

Система со-хранения визуально представляет коммуникативную сеть очень разных авторов, находящихся, тем не менее в общем поле Фабрики. А Фабрика выступает сущностью, которая старается сохранить эту среду независимого художественного производства, как и все 20 лет существования институции.