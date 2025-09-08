VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

ЦТИ «Фабрика» представит свою коллекцию на COSMOSCOW

Алексей Булдаков. Объект из серии «Школа страннолюбия». 2023
Алексей Булдаков. Объект из серии «Школа страннолюбия». 2023

20 лет назад, в 2005 году, в Москве на территории московской фабрики технических бумаг «Октябрь» открылся креативный кластер, который сегодня известен как Центр Творческих Индустрий «Фабрика». Его история началась открытием спецпроекта Первой Московской биеннале современного искусства — «No comment», а спустя годы на Фабрике появились мастерские для художников, арт-резиденции, музыкальные студии, бюро дизайна и архитектуры, театральные и анимационные коллективы, издательства и свой музей сообщества и района.

Несмотря на все общие данные, жизнь независимого культурного центра всегда сложно вместить в привычные рамки. В случае с Фабрикой то, что зарождалось как частный стартап, превратилось в большой дом для художников и сообществ. Выставки могли открываться в мастерских, перформансы случаться в архиве или «под антресолью», а посетители возвращались через время с собственными проектами и идеями. Горизонтальность отношений внутри Фабрики напрямую связана с тем, какое искусство было представлено тут все эти годы. История Фабрики плетется сетью отношений с творческими людьми, которые являются хорошими друзьями и единомышленниками Фабрики.

В 2025 году экспертным составом международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Центр Творческих Индустрий «Фабрика» был выбран «Институцией года».

В рамках стенда на 13-ой Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет проект «Система со-хранения» художниц Кати-Анны Тагути и Александры Моисеенко. Проект «Система со-хранения» — это большая деревянная конструкция — стеллаж, с встроенными в него предметами мебели из запасников Фабрики. Он состоит из 36 ячеек, в которые помещены разные предметы и объекты художниками, которых Фабрика пригласила к соучастию, предложив им возможность сохранить, запомнить, попрощаться или законсервировать что-то дорогое и важное.

Через соучастие и совместное действие Центр Творческих Индустрий «Фабрика» хочет выразить хаотичность сегодняшнего существования, и помочь придать форму и смысл фрагментированному и быстро меняющемуся миру. Это возможность сохранить что-то дорогое, чувствительное и светлое, или попрощаться с тем травматическим и мучительным, что беспокоит и мешает жить.

Система со-хранения визуально представляет коммуникативную сеть очень разных авторов, находящихся, тем не менее в общем поле Фабрики. А Фабрика выступает сущностью, которая старается сохранить эту среду независимого художественного производства, как и все 20 лет существования институции.

