Мультсериал «Чебурашка» – эксклюзивная премьера!

«Мир милей от милоты и добрей от доброты!» — это девиз Чебурашки и Крокодила Гены, которые вернутся на телеэкраны уже этой осенью в новом мультсериале от «Союзмультфильма». Представляем первые кадры и трейлер проекта.

«Чебурашка — это всегда история про искренность, непосредственность, доброту и бескорыстие. Именно поэтому этот персонаж всегда попадает точно в сердце: он способен напомнить каждому из нас о красоте и важности простых вещей, — отметила председатель Совета директоров киностудии “Союзмультфильм” Юлиана Слащева. — Наш новый мультсериал познакомит самых маленьких зрителей с миром легендарного ушастого героя и его друзей, а взрослых покорит узнаваемой ламповой атмосферой. Этот проект — наследник вселенной классических кукольных мультфильмов Романа Качанова, невероятно уютной, куда хочется возвращаться снова и снова. Благодаря новому мультсериалу это стало возможным».

Зрителей ждут 10 серий, в которых Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Да, делают они это не всегда умело и ловко, но всегда от души. Горожане обращаются в Бюро с простыми и иногда даже наивными проблемами: у кого-то сломался телевизор, а кого-то надо научить играть в прятки. Чебурашка и Гена берутся за любую просьбу. Но эта идея как всегда не приходится по душе Шапокляк, которая тут же создает «Бюро Недобрых дел». Сериал разрабатывается под руководством креативного директора «Союзмультфильма» Марии Савиных и арт-директора «Союзмультфильма» Юлии Евдокимовой.

«Мы рады представить зрителям новый мультсериал о Чебурашке, — делится генеральный продюсер телеканала “СОЛНЦЕ” Рубен Оганесян. — Это проект, который, как и наш телеканал, объединяет поколения. Как бережно мы относимся к нашим детям, так же бережно мы отнеслись и к новому «Чебурашке», оставив все то, за что мы его любили с самого детства: теплый юмор, искренние эмоции и важные жизненные уроки. Это современная история, сохранившая всё обаяние знакомого персонажа, но рассказанная новым языком. Для нас важно, чтобы родители могли разделить с детьми радость от встречи с любимым героем, а дети — открыть для себя этого доброго и искреннего персонажа».

Проект выполнен в технике 3D-анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. Чтобы достоверно передать пластику персонажей, художники-постановщики «Чебурашки» специально консультировались с создателями кукольных мультфильмов. Как и герои классической вселенной фильмов Романа Качанова, персонажи нового «Чебурашки» живут в небольшом городке — эдаком собирательном образе русских городов вне времени (Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский), но наполненном объектами современной инфраструктуры. Дворики с садами и фонтанами, фруктовыми деревьями и детскими площадками, уютные улочки становятся фоном для увлекательных сюжетов, ведь в каждой серии Гене и Чебурашке предстоит сделать новое доброе дело.

В канун новогодних праздников зрителей ждет большое продолжение истории любимого героя в кино: в широкий прокат выйдет долгожданный фильм «Чебурашка 2».