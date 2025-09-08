VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Миногарова и Горчилин поженились, а «Мисс Дубай» Настя Казанцева вспомнила свою недавнюю свадьбу

Фото © Наталья Фёдорова

В Краснодаре состоялась свадьба модели Маши Миногаровой и актёра Саши Горчилина. Торжество прошло в родном городе невесты, о чём молодожёны сообщили в личных блогах.

Пара выложила видео с подписью «Ну, мы поженились», выбрав символичную дату — 3 сентября. В шутку они сопроводили ролик песней Михаила Шуфутинского с надписью: «Но у нас без «расстаться», давайте».

Накануне церемонии влюблённые устроили камерный ужин для друзей и родственников в одном из ресторанов Краснодара. Миногарова показала сборы, репетицию свадебного танца и даже «приданое» — золотые ложки.

О романе пары поклонники догадывались ещё в прошлом году, когда Маша и Саша стали появляться вместе на мероприятиях и делиться совместными поездками в соцсетях. В марте Горчилин сделал предложение возлюбленной на её день рождения.

Анастасия Казанцева, телеведущая, модель, обладательница титула «Мисс Дубай» и героиня обложки Playboy, поздравила коллегу и вспомнила свое недавнее торжество:

«Очень радостно наблюдать, как друзья и коллеги находят своё счастье. Совсем недавно я сама пережила это трепетное чувство: в конце августа мы с Сергеем Путятинским поженились. У нас была камерная свадьба, и даже Лолита неожиданно стала нашим музыкальным сюрпризом. Поэтому я прекрасно понимаю Машу — этот день невозможно забыть. Каждая пара проживает его по-своему, но эмоции всегда одинаково сильные: любовь, благодарность и ощущение, что начинается новая жизнь».

