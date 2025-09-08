Миногарова и Горчилин поженились, а «Мисс Дубай» Настя Казанцева вспомнила свою недавнюю свадьбу

В Краснодаре состоялась свадьба модели Маши Миногаровой и актёра Саши Горчилина. Торжество прошло в родном городе невесты, о чём молодожёны сообщили в личных блогах.

Пара выложила видео с подписью «Ну, мы поженились», выбрав символичную дату — 3 сентября. В шутку они сопроводили ролик песней Михаила Шуфутинского с надписью: «Но у нас без «расстаться», давайте».

Накануне церемонии влюблённые устроили камерный ужин для друзей и родственников в одном из ресторанов Краснодара. Миногарова показала сборы, репетицию свадебного танца и даже «приданое» — золотые ложки.

О романе пары поклонники догадывались ещё в прошлом году, когда Маша и Саша стали появляться вместе на мероприятиях и делиться совместными поездками в соцсетях. В марте Горчилин сделал предложение возлюбленной на её день рождения.

Анастасия Казанцева, телеведущая, модель, обладательница титула «Мисс Дубай» и героиня обложки Playboy, поздравила коллегу и вспомнила свое недавнее торжество:

«Очень радостно наблюдать, как друзья и коллеги находят своё счастье. Совсем недавно я сама пережила это трепетное чувство: в конце августа мы с Сергеем Путятинским поженились. У нас была камерная свадьба, и даже Лолита неожиданно стала нашим музыкальным сюрпризом. Поэтому я прекрасно понимаю Машу — этот день невозможно забыть. Каждая пара проживает его по-своему, но эмоции всегда одинаково сильные: любовь, благодарность и ощущение, что начинается новая жизнь».