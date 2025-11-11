Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваДарвиновский музей в Москве: увлекательное и познавательное пространство для школьников

Дарвиновский музей в Москве: увлекательное и познавательное пространство для школьников

T1
By T1
97
дарвиновский музей москва
Изображени: Государственный дарвиновский музей

Государственный Дарвиновский музей в Москве — один из крупнейших биологических музеев страны. Его экспозиции включают коллекции животных, растений, насекомых и минералов со всех уголков Земли, демонстрируя многообразие живой природы и процессы эволюции. Музей сочетает научную точность и наглядность, делая сложные биологические явления доступными для детей.

Один из лучших объектов для школьников

Для учеников посещение музея — это живой урок биологии, который выходит за пределы учебника. Дети видят, как устроены экосистемы, наблюдают особенности строения животных и растений, изучают адаптации видов к среде обитания. Интерактивные экспозиции и лаборатории позволяют учащимся проводить собственные исследования, сравнивать объекты и фиксировать результаты наблюдений. Такой подход развивает критическое мышление, любознательность и практические навыки работы с природой.

Музей предлагает большой выбор программ и разнообразных активностей для детей:

  • Программа «Дошкольная академия» — цикл занятий для детей дошкольного возраста. Включает: интерактивные занятия в музее, экскурсии, мастер‑классы, тематические программы на выставках, детские путеводители, онлайн‑занятия.
  • Занятия и экскурсии в рамках академии проводятся как в будни, так и по выходным, чаще всего в первой половине дня.
  • Онлайн‑занятия — развивающие занятия для дошкольников через интернет.
  • Программы на временных выставках — образовательные активности, приуроченные к новой выставке музея.
  • Игровые путеводители и специальные детские этикетки — материалы для самостоятельного или группового прохождения экспозиции детьми.
  • И другое

Вклад музея в школьную программу

Школьные экскурсии в Дарвиновский музей помогают лучше усваивать материал из уроков биологии и естествознания. Экспонаты делают абстрактные понятия понятными: дети видят, как работает эволюция, как животные и растения приспосабливаются к условиям среды, какие связи существуют между видами и человеком. Уроки в музее помогают формировать целостное представление природе и экологической ответственности без усталости от учебников и долгих часов за партой.

Экскурсии превращают обучение в активное исследование. Ученики наблюдают, задают вопросы, обсуждают результаты и учатся работать в команде. Практический опыт, полученный в музее, закрепляет знания, повышает мотивацию к учёбе и пробуждает интерес к науке. Музейные занятия формируют умение видеть взаимосвязи, анализировать информацию и применять знания на практике.

Заключение

Дарвиновский музей — это место, где уроки биологии становятся живыми и наглядными, где школьники могут наблюдать природу во всей её красоте и разнообразии. Посещение музея развивает любознательность, критическое мышление и практические навыки, делает обучение увлекательным и помогает детям видеть мир целостно.

Предыдущая статья
Конкурс «Пой в душе» возвращается!
Следующая статья
Роман Исаев покорил Москву премьерным шоу и хитами, спетыми на бис

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru