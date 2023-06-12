Дарья ДОРОЖКИНА: «Я задалась вопросом о том, какая она – философия здоровья»

Предприниматель, CEO компании Share Russia, которая опирается на многовековой опыт человечества в производстве незаменимой для организма органической продукции, она поняла, что философия здоровой жизни включает в себя множество составляющих. И это не только правильное питание и очищение организма, но и детокс в самом широком смысле слова – чистые мысли, честные отношения с людьми и любовь к делу своей жизни.

– Дарья, в чем ваша личная философия?

– Мне пришлось научиться сражаться за своё здоровье. Приходилось искать пути решения, когда консилиумы врачей разводили руками, поэтому в основе того, к чему я сейчас пришла – мой личный опыт, которым хотелось делиться с людьми в моменты преодоления ими своих непростых жизненных ситуаций. Кроме этого, на протяжении многих лет я занималась созданием fashion-коллекций. Однажды задумалась над известной фразой: «В здоровом теле – здоровый дух». По сути, платье – это некая оболочка, как и в целом красивое тело. Телесность становится в определенном смысле визитной карточкой, и это можно понять. Когда человек здоров и чувствует себя в форме, он уверен в себе. Но сбои в работе организма – тоже определенный сигнал, и я уверена, что тело неразрывно связано с духом. Внешняя красота является продолжением внутренней красоты, поэтому важно бережное отношение и к телу, и к духу.

– Как вы нашли свое предназначение?

– Это был достаточно продолжительный путь, но на нем встречались важные символические подсказки. Взять хотя бы имя. Мне часто говорили, что мое имя подсказывает мне мое предназначение в этом мире. Дарья – от слова дар. Дорожкина – дорога, путь. Действительно, подумала я, все неслучайно. Возможно, моя задача в том, чтобы с добром помогать людям следовать по какому-то пути. По какому? По пути осознания ценности своей жизни и своего здоровья, понимания того, что поддержание своего организма, который является настоящим даром для каждого из нас, это – тоже труд.

– Чем мы может помочь своему организму?

– Прежде всего тем, что будем сохранять физическую активность и осмысленно подходить к питанию. Важно понимать, что у нашего организма в связи с особенностями климата, ритмом жизни человека и в целом достаточно высоким уровнем стресса, есть свои потребности. Нужно прислушаться к нему и оказать вовремя поддержку.

В этом смысле уникальными являются ферментированные продукты, производство которых вобрало в себя опыт древности, но при этом они являются продуктами будущего. Мы разговаривали с представителями разных народов, и каждый может назвать свой национальный многовековой продукт. В России, например, это – любимая многими квашеная капуста. У корейцев – кимчи – ферментированная морковь и капуста. Интерес к ферментированным продуктам на рынке сейчас стремительно растет, и Share Switzerland занимает здесь особую нишу за счет уникальности самого процесса, который позволяет преумножить полезные свойства продукта. В линейке компании Share Switzerland есть два монопродукта: абрикос и помело, а также единственный в мире ферментированный напиток на основе родниковой воды и целого ряда ингредиентов: овощей, клетчатки, ягод.

– Слушая вас, чувствуется увлеченность темой и желание изучать не только современную ситуацию, но и историю вопроса. Лично вы интересуетесь технической стороной процесса, мониторите научные исследования?

– А как иначе? Если ты чем-то действительно интересуешься в жизни, то это вопрос про погружение и вкладывание своей энергии. Я с интересом узнавала о пищевых традициях разных народов, которые помогали их представителям поддерживать здоровье тела. Нужно учитывать, что мы живем в мире, где развитие фармакологии находится на достаточно высоком уровне, но представьте себе, например, период Средневековья. Встреча с банальным вирусом была в десятки раз более опасна для человека, поэтому применяли лечение травами, старались исследовать полезные свойства растений. Это – колоссальный багаж.

Что касается науки, то я с огромным интересом изучаю исследования, касающиеся сохранения полезных свойств фруктов в процессе ферментирования. Только представьте, 2,5 года без доступа кислорода, без добавления уксуса, соли или сахара. На выходе мы получаем 100% натуральный продукт, который не является лекарством, но обладает лечебными свойствами, способными помочь нам избавиться от пагубных «благ» цивилизации и запустить естественные природные механизмы.

– Что показывают результаты исследований в отношении ферментированных продуктов компании?

– Ячеистая структура расщепленной микробиотой клетчатки становится одновременно сорбентом для вывода токсинов, метёлкой для патогенной микрофлоры и естественным помощником для нашего иммунитета. Доказано, что ферментированные фрукты линейки Share Switzerland нормализуют гормональный фон. Также они способствуют выработке собственного коллагена, улучшают состояние кожи и помогают сформировать правильный режим сна и бодрствования.

Важный элемент в сохранении полезных свойств продукта – это упаковка. Согласно последним исследованиям немецкого института энергетики и окружающей среды, алюминиевая фольга является наиболее дружественным материалом как для защиты продукта от вредного воздействия кислорода и солнечных лучей, так и для окружающей среды в целом. Защищая ферментированные фрукты до момента их вскрытия, упаковка продуктов Share идёт в повторную переработку после использования. Также повторной переработке подлежит картон наших подарочных упаковок.

– Вы думаете обо всех процессах, включая утилизацию. Что это, влияние современных веяний, связанных с осознанным потреблением?

– Мелочей не бывает. Я считаю правильным анализировать все процессы и думать не только о том, как мои действия влияют на мою жизнь, но и на мир в целом. Не даром люди интересуются сейчас натуральными продуктами, я уже говорила, что это в чем-то обращение к опыту прошлых поколений, но на новом витке. Натуральность, черпание сил от природы, чувствование себя частью мира и бережное отношение к этому миру – прекрасно, что это становится все более актуальным.

Опять же, обращаясь к теме образов, на каждой упаковке нашей продукции изображена семья. Три поколения, которые объединены и счастливы друг с другом. Мне очень нравится эта идея – идея объединения, момента, когда каждый человек в гармонии со своим телом, близкими людьми и миром. Кстати, часто продукцию Share Switzerland дарят людям старшего поколения, и в этом есть трогательная забота.

– Для человека питание зачастую становится важным ритуалом, который приносит не только насыщение, но и удовольствие от самого процесса. На ваш взгляд, полезность должна превалировать над вкусовыми качествами?

– Одно не исключает другое. Лично я отдаю предпочтение фруктам и овощам не только потому, что они содержат нужные для организма микроэлементы, но и кажутся мне очень вкусными.

Мы часто участвуем в выставках, на которых подобно рассказываем нашим клиентам обо всех особенностях ферментации и устраиваем дегустации. При ферментации фрукты кардинально меняют свой внешний вид. Они становятся похожими на неформовой горький шоколад или гематоген. Посетители, которые только знакомятся с продуктом, обращаются к нам с вопросом: «А что это у вас за конфеты?» Многие отмечают, что продукты им напоминают вкус из детства, знакомый, но забытый на время. Эти параллели тоже приятны.

– Как вы видите развитие компании в будущем?

– Ответ в самом названии: «SHARE» в переводе c английского языка переводится как «делиться» или «разделять», например, разделять с кем-то общие ценности. Мы с командой запустили концепцию расSHAREния. Главной движущей силой нашего бизнеса мы считаем открытость. Исходя из этого, мы активно привлекаем партнёров: клиники, санатории, SPA-салоны, медицинские центры, которые смогут обеспечить профессиональное detox-сопровождение и лечение пищеварительной системы клиентам с медицинскими показаниями в разных городах России. А еще мы стремимся донести идею, что красота начинается изнутри. Ближайшие годы хотим посвятить просвещению и продвижению этой идеи.

– Вернемся к вашей личной философии. Каких людей вы хотите видеть рядом с собой?

– Мне важно, чтобы я могла доверять человеку. Это касается всех сфер жизни. Например, в нашу компанию мы не допускаем случайных людей. Первоначально, я, как руководитель, отслеживаю все бизнес-процессы, включая оформление выставок, доставку печатной продукции, собеседование ассистентов. Но, найдя нужного, разделяющего ценности компании человека, делегирую часть обязанностей. Ценю самостоятельность в принятии решений, заботливое отношение к людям, компетентность в зоне своей ответственности.

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