Дарья Урсуляк, Алексей Барабаш и Ольга Ломоносова в детективной драме «Сын»

10 июля в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной детективной драмы «Сын». Это история о женщине, которую материнская любовь сделала всесильной и несгибаемой. Она не остановится ни перед чем, пока не найдёт своего пропавшего ребёнка, не поймёт истинный смысл понятия «семейные ценности» и не распутает сложный любовный треугольник. Только тогда, возможно, у неё получится вновь обрести себя. Главные роли в сериале исполнили: Дарья Урсуляк, Антон Филипенко, Антон Денисенко, Алексей Барабаш, Ольга Ломоносова, Алексей Кортнев, Анатолий Лобоцкий и другие актеры. Режиссёр – Флюза Фархшатова.

Действие разворачивается в городе-миллионнике Зауральске. Учительница музыки Александра Полякова (Дарья Урсуляк) замкнулась в себе после того, как несколько лет назад пропал её четырёхлетний сын Даня. Эта трагедия разрушила её брак с отцом Дани, Антоном (Антон Денисенко), и только работа в музыкальной школе спасает Александру от полного отчаяния. Однако и в окружении любимых учеников и коллег она страшно одинока. Несмотря ни на что, Александра не теряет надежды найти ребёнка, хотя полицейские убеждают её – шансов нет. Однажды она замечает в выпуске новостей очень похожего на Даню мальчика. Но никто не воспринимает её слова всерьез: окружающие уверены, что, пережив потерю сына, несчастная мать сошла с ума и цепляется за соломинку. Единственный, кто может поверить доводам Александры – майор Орлов (Антон Филипенко), отец одной из её учениц. Он начинает собственное расследование, которое приводит к шокирующим результатам и подтверждает: материнское сердце не ошибается...

Режиссёр Флюза Фархшатова:

«Наша история достаточно простая: она о матери, которая хочет быть рядом со своим ребёнком. Кроме детективной линии, в сюжете есть психологическая интрига, которая держит зрителя в напряжении».

Дарья Урсуляк:

«Страх за ребёнка – естественная, инстинктивная боязнь любого родителя. Тема сериала мне кажется очень актуальной, в ней отражены, в частности, и мои страхи. Даже когда теряешь ребёнка из виду в детском центре или в магазине и не можешь найти в течение двух минут, уже переживаешь «клиническую смерть». А моя героиня не может найти своего сына долгие годы. Такое даже представить страшно! Кромешность этой ситуации, морок потери стали для меня тяжёлым испытанием. Когда я снималась в проекте, моя дочь находилась на даче. Съёмки заканчивались поздно, я не успевала до неё доехать, чтобы увидеть, обнять. И меня всё время преследовало ощущение, что я, так или иначе, живу в этой истории, разлученная со своим ребёнком. Очень неприятное ощущение! Но работать с Флюзой Фархшатовой было радостно. И профессиональная задача у меня была интересная – сыграть сильную женщину, которая не смиряется с потерей, не жалеет себя, а действует, борется с обстоятельствами, делая всё возможное и невозможное, чтобы найти и вернуть своего сына».

Антон Денисенко:

«Мой персонаж – слабовольный, нерешительный, малодушный трус и подкаблучник. Он постоянно совершает нелепые, какие-то совсем не мужские поступки… В процессе съёмок мы многое меняли в сценарии. Старались оживить диалоги, сделать эту историю более органичной, приблизить к реальности. Там полно моментов, когда слова не нужны, достаточно взглядов. Было много дублей, Флюза пока не сделает так, как ей надо, не успокоится. Она – человек тонко чувствующий, думающий. Работать с таким режиссёром – одно удовольствие».

Алексей Барабаш:

«Мне в этом проекте досталась роль, которую не каждый захочет играть. Мой герой Георгий Бородин – богатый чиновник, очень неприятный тип, амёбный, флегматичный. Я бы с таким в разведку не пошёл. Он всячески демонстрирует, каким человек не должен быть… Я на эту роль согласился только потому, что сценарий сериала мне показался бодрым, честным, в нём есть суровая правда. Слава богу, мне лично не приходилось сталкиваться со случаями киднеппинга. Но эта тема будет злободневной всегда, потому что проблема существует в любом обществе, в любом социальном слое. Жизнь ребёнка, пока он не достиг совершеннолетия, вообще очень хрупкая субстанция».

Город Зауральск, в котором разворачиваются события сериала, снимали в подмосковной Капотне.

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