«Русскому Уолту Диснею и Андерсену» Владимиру Сутееву 120 лет!

Владимир Григорьевич Сутеев (5 июля 1903 г. – 8 марта 1993 г.) – известный детский писатель, автор всеми любимых сказок, художник-иллюстратор, сценарист и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Первые произведения творчества В. Сутеева воспринимались как новое явление в детской литературе нашей страны. Впоследствии на его сказках, рисунках и также мультфильмах, по сюжетам и сценариям автора, выросло несколько поколений. Среди них – «Мешок яблок», «Муха-цокотуха», «Петя и Красная Шапочка», «Волшебный магазин», «Кто сказал «мяу»?», «Котёнок по имени Гав», «Цыплёнок и Утёнок», «Под грибом» и другие.

Знакомые всем сказки, иллюстрации и мультфильмы расширяют кругозор и прививают важнейшие ценности. Они сохранились в качественном переиздании сквозь года, и этот факт делает его произведения частью нашего культурного кода, а также сокровищем отечественной детской литературы. Исключительное право на издание книг Владимира Григорьевича Сутеева в нашей стране принадлежит издательству АСТ.

За последние 10 лет в издательстве АСТ выпускались авторские книги и произведения с картинками Владимира Григорьевича, суммарный тираж которых в общей сложности приближается к 7 млн. экз.

По данным сети книжных магазинов «Читай-город», произведения Владимира Григорьевича чаще покупают в рознице, чем онлайн. 93% – это продажи в розничных магазинах, 7% – это продажи через интернет-магазин «Читай-города». При этом самая продаваемая книга В. Сутеева в сети за последний год – «Сказки» серии «Все самое лучшее у автора», а самой продаваемой по количеству штук за весь период с момента издания (2015 г.) стала книга «Сказки и картинки: рисунки автора» серии «Лучшие книги «Малыша».

К юбилейной дате редакция «Малыш» издательства АСТ представляет серию под названием «Любимые сказки и картинки». Это 8 книг от 10 детских классиков, среди которых встречаются как книги со сказками В. Сутеева, так и произведения С. Маршака, Сергея Михалкова, Григория Остера, Корнея Чуковского, Михаила Пляцковского, Валентина Берестова, Агнии Барто, Шарля Перро, Ренато Рашела с иллюстрациями Владимира Григорьевича Сутеева в качестве художника-сказочника. Яркие рисунки к произведениям, точно передающие характер героев, станут отличным подарком, самым любимым у малышей, и оставят тёплые воспоминания на всю жизнь.

В ближайшие месяцы к выходу в свет готовится ещё одна серия книг В. Сутеева в совершенно новом формате – это «Детские комиксы», среди которых уже вышел комикс Григория Остера «Приключения Пифа. Рисунки В. Сутеева». В серию также войдут книги «Вовка в Тридевятом царстве. Сказки» и «Сказки в картинках». Формат предусматривает маленькие сказки в сопровождении картинок к ним. Каждая история в серии наполнена смыслом, а сказки рассказывают о доброте, дружбе и порядочности.

Современники Владимира Григорьевича Сутеева, как и его сегодняшняя аудитория, читатели и зрители, в унисон говорят о нём как о «главном человеке из нашего детства» и «художнике на все времена», а ещё отмечают его остроумие и внимание к деталям.

«Пересматривая архивные фотографии Владимира Григорьевича, всегда отмечала, что он внешне очень похож на созданных его рукой персонажей», – рассказывает киновед, редактор и журналист Наталья Львовна Атаманова. Она – одна из современниц Мастера, дочь ближайшего друга семьи, одного из основателей отечественного мультипликационного кино, режиссёра Льва Константиновича Атаманова. Вместе с ним В. Сутеев в 1931 г. создал первый советский оригинальный звуковой мультфильм «Улица поперёк», ставший их первой совместной работой.

«Своей доброй улыбкой Владимир Григорьевич мог осветить любое пространство, а его иллюстрации и сказки не имеют аналогов в мире: у него был особенный, неповторимый и всеми узнаваемый авторский почерк, когда мало слов, в основном – картинки», – говорит Наталья Львовна Атаманова.

Книги Владимира Григорьевича Сутеева остаются одними из самых популярных детских произведений. Они переведены на 36 языков и изданы в Венгрии, Германии, Франции, Норвегии, Мексике, Индии и Японии. О нём снимают документальные фильмы, его творчеством восхищаются миллионы.

Топ-10 фактов о В. Сутееве

Начав работать в 14 лет, Владимир Григорьевич Сутеев рисовал диаграммы для выставок здравоохранения и дипломы для победителей спортивных соревнований, подрабатывал санитаром в госпитале и инструктором физкультуры в младшей школе. В дальнейшем он поступил на инженерно-строительный факультет Московского высшего технического училища, но не доучился: увлечение искусством оказалось сильнее. Тогда будущий иллюстратор, автор сказок и мультфильмов стал студентом художественного факультета Государственного техникума кинематографии.

Получил известность благодаря мастерству создания карикатур.

Будучи амбидекстром, одинаково владел правой и левой рукой, причем одновременно одной мог писать, а другой – рисовать.

В 1952 г. написал свою первую книжку-картинку («Две сказки про карандаш и краски») и с того момента вошел в детскую литературу как автор детских сказок. Сам В. Сутеев утверждал, что в его книжках не было ничего специфического, а называли их «книжками-картинками», по его мнению, только потому, что автор – художник. Об этом он писал в журнале «Детская литература».

Его «визитная карточка» – короткие поучительные истории, где почти к каждому предложению есть забавный рисунок и подписи в уникальной авторской манере.

Неслучайно среди многочисленных иллюстраций В. Сутеева часто можно увидеть изображения грибов: автор всегда был заядлым грибником и, по воспоминаниям современников, любил ходить в лес за грибами во время пребывания на своей подмосковной даче в Тучково, которая, в свою очередь, напоминала сказочный пряничный домик, окружённый цветами, будто сошедший со страниц его книг.

Написал и проиллюстрировал 36 сказок, поэтому книги с его сказками и картинками есть почти в каждом доме.

Самые известные персонажи его сказок часто переходили из одной истории – в другую, из серии – в серию, и их образы всегда отличались добротой, нотками лукавства и иронии; а сами сказки обычно были смешными и трогательными, наполненными смыслом и ненавязчивой моралью, доступной для понимания каждому ребёнку.

Работал на отечественных киностудиях, а с 1936 г. – на «Союзмультфильме», куда пришёл в качестве художника, а затем стал сценаристом и режиссёром. Сценарный отдел студии был тогда интеллектуальным центром и местом встречи основоположников советской анимации: там собирались лучшие актёры московских театров, занимавшиеся озвучиванием мультфильмов, и такие основоположники отечественной мультипликации, как режиссёр Лев Атаманов, художник, сценарист и режиссёр Иван Иванов-Вано, художницы и режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг, – все они были коллегами и друзьями Владимира Григорьевича, представляли творческий костяк студии на тот момент и задавали тон в индустрии.

Создал более 40 сценариев к мультфильмам, удостоенным отечественных и международных наград.

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