Средневековый замок в Калининградской области восстановят и превратят в музей

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На базе руин орденской крепости Рагнит в Немане создадут музейно-досуговый центр, чтобы повысить туристическую привлекательность города и привлечь сюда новые инвестиции в экономику. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на приспособление объекта культурного наследия регионального значения под современное использование.

рагнит в немане

Еще деревянная крепость Рагнита (так до 1947 года назывался город Неман), принадлежащая пруссам, была сожжена войсками Тевтонского ордена в 1277 году. На ее месте для распространения христианства основали другую крепость – Ландесхут, которую в 1326 году переименовали в честь города. В течение столетий надземные и подвальные помещения строения многократно переделывали и перестраивали. В 1365 году крепость перенесли на новое место. С 1825 по 1945 год здесь располагалась Восточно-Прусская тюрьма, где во времена гитлеровцев сидели многие узники-антифашисты. После Второй мировой войны крепость получила значительные повреждения и была частично заброшена.

В последние годы уже на руинах Рагнита снимают фильмы, организовывают экскурсии, при участии волонтеров проводят комплекс противоаварийных работ, направленный на сохранение объекта и повышение его туристической привлекательности. Проектной документацией, рассмотренной Главгосэкспертизой России, запланировано приспособление замка под музейно-досуговый центр.

«В замке Рагнит после проведения всех восстановительных работ, предусмотренных в проекте, организуют выставочные пространства, где будет постоянная экспозиция с муляжами и репликами доспехов и оружия различных исторических периодов. Музейных и исторических ценностей там выставляться не будет», – рассказал выпускающий эксперт по объекту Константин Корсаков – главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России.

В крепости обустроят выставочные вестибюли и залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором и другие пространства. Но, конечно, перед этим предстоит восстановить само здание.

Проектной документацией предусмотрены разборка аварийных участков капитальных стен с последующим восстановлением, ремонтом и усилением кладки, возведение новых стен и перегородок во внутреннем пространстве флигелей, воссоздание оконных проемов в готическом стиле и наружных дверных проемов, устройство новых междуэтажных перекрытий, укрепление сохранившихся исторических сводов подвала, устройство пространственного каркаса кровли с целью воспроизведения очертания исторической готической крыши замка. Также будут выполнены устройство наружной лестницы со смотровыми площадками, консервация существующих исторических винтовых лестниц, относящихся к предмету охраны объекта, демонтаж аварийных конструкций исторического балкона на северном фасаде с устройством нового в том же месте и многие другие работы.

Застройщик объекта – ООО «Мануфактура Старого Пасечника». Генпроектировщик – ЗАО «Агромпромпроект».

Фото - сайт smartik.ru

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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