Средневековый замок в Калининградской области восстановят и превратят в музей

На базе руин орденской крепости Рагнит в Немане создадут музейно-досуговый центр, чтобы повысить туристическую привлекательность города и привлечь сюда новые инвестиции в экономику. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на приспособление объекта культурного наследия регионального значения под современное использование.

Еще деревянная крепость Рагнита (так до 1947 года назывался город Неман), принадлежащая пруссам, была сожжена войсками Тевтонского ордена в 1277 году. На ее месте для распространения христианства основали другую крепость – Ландесхут, которую в 1326 году переименовали в честь города. В течение столетий надземные и подвальные помещения строения многократно переделывали и перестраивали. В 1365 году крепость перенесли на новое место. С 1825 по 1945 год здесь располагалась Восточно-Прусская тюрьма, где во времена гитлеровцев сидели многие узники-антифашисты. После Второй мировой войны крепость получила значительные повреждения и была частично заброшена.

В последние годы уже на руинах Рагнита снимают фильмы, организовывают экскурсии, при участии волонтеров проводят комплекс противоаварийных работ, направленный на сохранение объекта и повышение его туристической привлекательности. Проектной документацией, рассмотренной Главгосэкспертизой России, запланировано приспособление замка под музейно-досуговый центр.

«В замке Рагнит после проведения всех восстановительных работ, предусмотренных в проекте, организуют выставочные пространства, где будет постоянная экспозиция с муляжами и репликами доспехов и оружия различных исторических периодов. Музейных и исторических ценностей там выставляться не будет», – рассказал выпускающий эксперт по объекту Константин Корсаков – главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России.

В крепости обустроят выставочные вестибюли и залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором и другие пространства. Но, конечно, перед этим предстоит восстановить само здание.

Проектной документацией предусмотрены разборка аварийных участков капитальных стен с последующим восстановлением, ремонтом и усилением кладки, возведение новых стен и перегородок во внутреннем пространстве флигелей, воссоздание оконных проемов в готическом стиле и наружных дверных проемов, устройство новых междуэтажных перекрытий, укрепление сохранившихся исторических сводов подвала, устройство пространственного каркаса кровли с целью воспроизведения очертания исторической готической крыши замка. Также будут выполнены устройство наружной лестницы со смотровыми площадками, консервация существующих исторических винтовых лестниц, относящихся к предмету охраны объекта, демонтаж аварийных конструкций исторического балкона на северном фасаде с устройством нового в том же месте и многие другие работы.

Застройщик объекта – ООО «Мануфактура Старого Пасечника». Генпроектировщик – ЗАО «Агромпромпроект».

Фото - сайт smartik.ru

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