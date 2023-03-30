«День ангела» — 10 лет в эфире

Проект Пятого канала «День ангела» отмечает юбилей. Ровно десять лет назад 24 марта 2013 года в эфир вышла первая программа. Каждый четверг Пятый рассказывает истории детей, которые остались без попечения родителей. И это огромное желание – быть частью дружной семьи – и старается осуществить Пятый канал.

Алина Кабаева, глава Благотворительного фонда Алины Кабаевой – генерального партнера программы «День ангела»:

- «День ангела» - это состояние души. Это время, когда мы помогаем тем, кто нуждается в помощи. Когда мы, отодвигая в сторону свои дела, посвящаем своё время и силы тем, у кого трудности и проблемы выше их сил и возможностей. И мне кажется, что именно такие дни делают нашу жизнь настоящей. Об этом как раз и свидетельствует большая поддержка программы «День ангела» со стороны зрителей.

Процесс рождения проекта был сложным. Команда только начинала знакомиться с темой сиротства, поскольку подобных программ на телевидении еще не было. И надо было решить, что должно стать главным в выпусках.

Первыми участниками проекта стали воспитанники детских домов Ленинградской области. Съемочной группе приходилось вставать в шесть утра, чтобы все успеть – устроить для ребенка праздник и исполнить его желания. Обязательная часть каждой программы - погружение в какую-нибудь профессию, о которой мечтает герой: сантехник, дворник, спасатель, мультипликатор, кондитер, пожарный.

Для Ильи устроили поездку в Центр подготовки космонавтов, для Фаины организовали путешествие на воздушном шаре, а Максим отправился в Великий Устюг в усадьбу Деда Мороза. Сидя на коленях у волшебника, малыш признался, что никогда не сомневался в его существовании. Тоня отправилась в Крым, чтобы впервые в жизни увидеть море, дельфинов и «Ласточкино гнездо». Для мальчика, который хотел стать священником, устроили экскурсию в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру. Ребенок своими глазами увидел, как проходит служба, как шьют одежду для священнослужителей в местном ателье, сам пёк хлеб, обедал в трапезной.

Часть общения творческой группы с детьми иногда остается за кадром. Ребенку необходимо время, чтобы привыкнуть к незнакомым ему людям, ведущим, поговорить по душам, настроиться на съемочный процесс. Так получилось с братом и сестрой из Забайкальского края. Десять лет назад у них сгорел дом, дети чудом остались живы: шестилетняя Даша вынесла из огня четырехлетнего Петю на руках, получив сильные ожоги. Родители погибли. Сейчас дети приезжают в Москву на реабилитацию. Благотворительный фонд, который курирует их, обратился в «День ангела» с просьбой о помощи. Так Петя и Даша оказались в Петербурге. Гуляли по Дворцовой площади, зашли в Казанский собор, поставили свечи, потом поужинали в кафе. На следующий день брат и сестра отправились на автодром, где опытный инструктор организовал безопасные гонки на автомобилях. А для Даши устроили фотосессию и примерку интересных моделей одежды.

С каждым годом у «Дня ангела» появляются новые друзья - организации и просто зрители, которые предлагают помочь со съемками, показать что-то интересное, стараются и от себя приготовить подарок ребенку. И таких партнеров, которые хотят заботиться о героях проекта и искренне за них переживают, уже несколько сотен.

Десятки российских звезд из мира музыки, кино, спорта, а также общественные деятели все эти годы поздравляют героев с их Днем ангела. Михаил Пореченков, Пелагея, Гоша Куценко, Сергей Лазарев, Николай Басков, Егор Крид, Полина Гагарина, Стас Михайлов. Звезды приглашают наших «ангелов» на свои концерты, тренировки, съемочные площадки. Маленьким любителям детективных историй было интересно побывать на съемочной площадке «Следа», особенно в лаборатории. А спортсмены «Зенита» не только провели мастер-класс и дали автограф, но и вывели на стадион героя программы прямо во время игры. Это были незабываемые эмоции.

За 10 лет существования проекта 367 мальчиков и девочек обрели родной дом, маму и папу, которые о них заботятся. Теперь они знают, как вкусно пахнет завтрак, приготовленный мамиными руками, и как весело по вечерам вместе с папой собирать конструктор и читать на ночь сказку. Почти в каждом выпуске программы есть видео с приемными родителями, которые рассказывают о своей жизни.

Помимо телевизионного эфира, проект живет и в соцсетях. Советы психологов, знакомство с волонтерами, обмен родительским опытом, обсуждение изменений в законодательстве, сообщения о радостном событии в жизни «ангелов» - обретении семьи и родителей. Каждый год расширяется география «Дня ангела» - Санкт-Петербург, Карелия, Московская область, Коми. Каждый новый регион – это всегда уникальная история.

Благотворительная миссия проекта неоднократно была отмечена на различных конкурсах и фестивалях. В 2013 году программу наградили специальным призом Премии «СеЗам» - от губернатора Ленинградской области. Три года спустя «День ангела» получил награду Фестиваля «Герой нашего времени» в номинации «Традиции милосердия». В 2018 году проект стал победителем высшей телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Утренняя программа».

В минувшем году проект «День ангела» стал лауреатом юбилейной 25-й независимой Премии «Золотой Пеликан» в области благотворительности, творчества и социальной работы в номинации «За позитивный креатив в журналистике и литературе». А Пятый канал получил награду конкурса «Медиа-Менеджер России» в номинации «За устойчивое развитие и социальную ответственность медиабизнеса».

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