День орнитолога на ВДНХ

19 февраля в России отмечается День орнитолога — профессиональный праздник специалистов по изучению птиц. На обширной территории ВДНХ обитает более 70 видов пернатых, включая краснокнижных. Поэтому Выставка отлично подходит для того, чтобы почувствовать себя орнитологом и заняться бёрдвотчингом — наблюдением за птицами.

Наблюдение за птицами, или бёрдвотчинг (от английского birdwatching: bird — «птица», watch — «смотреть»), — одна из форм изучения птиц. Также занятие можно назвать любительской орнитологией. Сведения, собранные орнитологами-любителями, могут представлять большую ценность. Собирая по крупицам информацию от бёрдвотчеров, орнитологи-профессионалы совершают важные научные открытия. В этом материале ВДНХ рассказывает, какие пернатые зимуют на территории, где искать диких, а где можно увидеть домашних птиц.

Каких птиц можно увидеть зимой на ВДНХ

На Выставке в холодное время года гости могут заметить синиц и дятлов, ворон, поползней, воробьев, пищух, сорок и соек, а также сов, ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников. Узнать ту или иную птаху, зимующую на Выставке, бёрдвотчеру-новичку поможет Книга птиц ВДНХ, которая доступна на официальном сайте.

Книга поможет узнать интересные факты о зимующих птицах. Например, что запоминающейся красной грудкой могут похвастаться только самцы снегирей, которые к тому же никогда не принимают участия в строительстве гнезда. Синицы очень любят поесть — за день уминают больше корма, чем весят сами. Рябинники не умеют ходить по земле, поэтому передвигаются частыми мелкими прыжками. Поползни — одни из самых запасливых — любят прятать еду в тайниках. В одном месте эти птицы могут хранить до 1,5 килограмма запасов.

Самые известные и многочисленные зимующие водоплавающие — кряквы. Самцов можно узнать по блестящим темно-зеленым голове и шее, а самок — по сочетанию черных, бурых и рыжих тонов в оперении. У птиц морозостойкие лапки, в которых нет нервных окончаний и кровеносных сосудов. Благодаря этому кряквы спокойно ходят по льду и снегу. Другая узнаваемая утка — огарь — обладает характерной ярко-рыжей окраской. Во время зимовки птицы сбиваются в группы с другими видами пернатых. Во время гнездования ранней весной огари образуют пары и держатся вместе много лет.

Первыми на Выставку после зимовки возвращаются грачи, скворцы и зяблики. Этих птиц гости смогут увидеть уже совсем скоро — в марте. В апреле обычно прилетают обратно дрозды, пеночки и зарянки. Май — месяц, когда парковая территория ВДНХ снова наполняется звонким щебетом соловьев, иволг и чечевиц.

Где искать пернатых на территории Выставки

Основная часть птиц облюбовала парковую зону ВДНХ. Среди излюбленных мест —каскад Каменских прудов, парк «Останкино», экотропа в Шереметьевской дубраве. Но самых смелых пичужек и их гнезда на деревьях можно увидеть неподалеку от павильонов на Центральной и Главной аллеях.

Чем можно кормить птиц

Пернатые зимой испытывают сложности с поиском корма и нуждаются в помощи людей. Однако подкармливать птиц стоит правильно, чтобы не навредить. Нельзя давать свежий и ржаной хлеб, чипсы, сдобу, соленые семечки, пшено, копченые и жареные продукты. Идеально в рацион впишутся подсушенные крошки белого хлеба, зерна пшеницы и ячменя, сливочное масло, несоленое сало, сушеные фрукты и ягоды.

Оставить гостинцы можно в кормушках в виде деревянных домиков, расположенных на территории парка «Останкино». Большая часть расположена в окрестностях Садового пруда. Именно здесь с большей вероятностью можно увидеть зимующих птиц и узнать, кому именно из пернатых достанется вкусный презент. Ознакомиться с картой кормушек можно на сайте ВДНХ.

Что нужно настоящему бёрдвотчеру

Особой экипировки или оборудования не требуется. Чтобы сделать фотографию, достаточно камеры телефона, а чтобы получше разглядеть птицу — бинокля, лучше выбирать 8- или 10-кратные приборы. Одеться лучше во что-то неяркое, маскировочное, ведь птицы отлично видят и различают цвета.

Что делать, если пернатых вокруг слишком мало

Посмотреть на птиц можно на «Городской ферме» ВДНХ, где в рамках Международной выставки-форума «Россия» Минсельхоз представил прототип современной деревни «Ново-Простоквашино».

Здесь живут шесть гусей пород холмогорская и линда, четыре башкирские утки и 30 кур разных пород. Птицы привыкли к людям, но наблюдать за ними лучше в тишине, не стучать по вольеру и не кричать.

Холмогорские гуси отличаются высоким качеством пера, а также особой расцветкой — черные и серые перья в районе шеи. Благодаря густому оперению птицы могут выдерживать минусовые температуры. Характер гусей также достаточно нетипичен —они терпеливы, умны и социальны.

Башкирские утки — самые спокойные обитатели площадки. Птицы отличаются необычным оперением: черно-белыми или серо-белыми оттенками по туловищу.

Среди многочисленных пород кур каждая имеет уникальные черты внешности. Например, русская черная обладает темным оперением, брама — большим размером туловища и «штанами» внизу. Кучинская юбилейная может похвастаться ярким оперением с характерной полосатостью, а русская хохлатая — хохолком на голове и миниатюрностью.

Одна из представительниц декоративной породы кур — карликовый кохинхин — в октябре из-за теплой осени высидела второй выводок цыплят. Эта порода редко дает потомство больше раза в год. Сейчас птенцы активно растут и готовятся весной переехать в большой курятник.

Каждый вид пернатых кормят своим вида прикорма, так как разные птицы нуждаются в разных витаминах и микроэлементах. Помимо корма обитатели получают и овощи. Поэтому гостей просят не подкармливать их хлебом и другими хлебобулочными изделиями, чтобы не навредить.