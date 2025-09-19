День оружейника отметили в Музее Победы

В Музее Победы представили специальную программу ко Дню оружейника. Для гостей культурного учреждения подготовили тематические выставки, встречу с поисковиками, а также мастер-класс по сборке и разборке оружия.

В экспозиции музея «Путь к Победе» специально к дате обновили интерактивный комплекс «Реликвии Победы», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В него вошли винтовка Мосина, редкий прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы «Брамит» к ней и прицел оптический винтовочный образца 1931 года.

Весь день у Зала Славы работала выставка военных артефактов, организованная активистами «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии Единой России». Посетители музея на Поклонной горе могли увидеть реликвии времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций, и современные образцы вооружения из зоны специальной военной операции. Также каждый мог подержать в руках макеты оружия.

«Все, что вы видите, эти экспонаты, они все по-своему необычные, все с какой-то историей. У нас есть боевое подразделение нашей организации, это батальоны разведки «Гром», «Каскад», и много наших ребят там служат. Что-то передавались ребятами, что-то мы забирали сами, что-то из зоны специальной военной операции привозили. Наверное, самое необычное — это вот эвакуационная тележка противника из Запорожья. Мы очень долго и мучительно ее пытались привезти сюда. Сложно было из-за большого веса тележки, местонахождения и пересечения границ», — сообщил федеральный координатор «Волонтерской Роты Боевого Братства» по восточному Подмосковью Евгений Тишин.