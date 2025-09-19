Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваДень оружейника отметили в Музее Победы

День оружейника отметили в Музее Победы

editor
By editor
27
день оружейника - музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы представили специальную программу ко Дню оружейника. Для гостей культурного учреждения подготовили тематические выставки, встречу с поисковиками, а также мастер-класс по сборке и разборке оружия.

В экспозиции музея «Путь к Победе» специально к дате обновили интерактивный комплекс «Реликвии Победы», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В него вошли винтовка Мосина, редкий прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы «Брамит» к ней и прицел оптический винтовочный образца 1931 года.

Весь день у Зала Славы работала выставка военных артефактов, организованная активистами «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии Единой России». Посетители музея на Поклонной горе могли увидеть реликвии времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций, и современные образцы вооружения из зоны специальной военной операции. Также каждый мог подержать в руках макеты оружия.

«Все, что вы видите, эти экспонаты, они все по-своему необычные, все с какой-то историей. У нас есть боевое подразделение нашей организации, это батальоны разведки «Гром», «Каскад», и много наших ребят там служат. Что-то передавались ребятами, что-то мы забирали сами, что-то из зоны специальной военной операции привозили. Наверное, самое необычное — это вот эвакуационная тележка противника из Запорожья. Мы очень долго и мучительно ее пытались привезти сюда. Сложно было из-за большого веса тележки, местонахождения и пересечения границ», — сообщил федеральный координатор «Волонтерской Роты Боевого Братства» по восточному Подмосковью Евгений Тишин.

Предыдущая статья
Конкурс «Творить в России» открыл новые имена современного искусства
Следующая статья
IRINA Поворознюк выпустила новый трек и видео «Затмение»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru