Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиIRINA Поворознюк выпустила новый трек и видео «Затмение»

IRINA Поворознюк выпустила новый трек и видео «Затмение»

editor
By editor
19
irina поворознюк - затмение
Фото © пресс-служба

Композиция стала для артистки настоящим признанием. Она родилась из личного опыта и переживаний, превратившись в откровенную музыкальную историю. «Я встретила человека, с которым комфортно и говорить, и молчать. Эта песня — о том, как простая встреча способна изменить всё. Хоть история и простая, но по классу выше люкса», — говорит Ирина.

Записанная намного ниже, чем планировалось изначально, песня словно зазвучала голосом сердца. В работе над ней помогала команда SantaSong. «Я шла за своим ощущением: «я так хочу, я так вижу». Полная свобода в процессе вдохновила, и результат получился именно таким, каким я его чувствовала», — отмечает певица.

Не менее атмосферным вышло и видео, созданное в коллаборации с режиссёром Lero (Lero Prod). Минималистичная форма позволила сосредоточиться на главном — эмоциях исполнительницы и истории, рассказанной в песне. «Меня не интересует никто вокруг — нужен только он. Этот акцент мы сделали и в кадре, и за его пределами. Даже съёмочная команда проживала эту энергетику вместе с нами», — вспоминает Ирина.

«Затмение» — это не просто песня, а отражение личного состояния певицы, её искренний взгляд на встречу, которая меняет судьбу.

Предыдущая статья
День оружейника отметили в Музее Победы
Следующая статья
Интерес россиян к подработке в социальной сфере вырос почти в два раза

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru