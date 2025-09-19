IRINA Поворознюк выпустила новый трек и видео «Затмение»

Композиция стала для артистки настоящим признанием. Она родилась из личного опыта и переживаний, превратившись в откровенную музыкальную историю. «Я встретила человека, с которым комфортно и говорить, и молчать. Эта песня — о том, как простая встреча способна изменить всё. Хоть история и простая, но по классу выше люкса», — говорит Ирина.

Записанная намного ниже, чем планировалось изначально, песня словно зазвучала голосом сердца. В работе над ней помогала команда SantaSong. «Я шла за своим ощущением: «я так хочу, я так вижу». Полная свобода в процессе вдохновила, и результат получился именно таким, каким я его чувствовала», — отмечает певица.

Не менее атмосферным вышло и видео, созданное в коллаборации с режиссёром Lero (Lero Prod). Минималистичная форма позволила сосредоточиться на главном — эмоциях исполнительницы и истории, рассказанной в песне. «Меня не интересует никто вокруг — нужен только он. Этот акцент мы сделали и в кадре, и за его пределами. Даже съёмочная команда проживала эту энергетику вместе с нами», — вспоминает Ирина.

«Затмение» — это не просто песня, а отражение личного состояния певицы, её искренний взгляд на встречу, которая меняет судьбу.