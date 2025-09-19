Конкурс «Творить в России» открыл новые имена современного искусства

В Москве наградили победителей федерального конкурса «Творить в России». В нем приняли участие 2800 авторов изобразительного искусства со всех уголков России в восьми номинациях — «Живопись и графика», «Цифровое искусство», «Фотоискусство», «Иллюстрация», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура» и «Паблик-арт». 435 художников вышли в финал, 70 из них заняли призовые места.

Организатором конкурса выступила Всероссийская платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, созданная для развития и объединения российского художественного сообщества. «Платформа активно интегрируется в крупнейшие культурные события страны, а конкурс стал ее первым масштабным проектом и был анонсирован параллельно с запуском площадки в феврале 2025 года. Он стал важным этапом построения цифровой экосистемы, которой является платформа. Меньше чем за год свыше 60 000 художников из более чем 1100 населенных пунктов России и других стран разместили на ней сотни тысяч работ», — рассказала сооснователь платформы, вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

Лично получить призы на церемонии вышли участники, проживающие в Москве, победителям из других городов они отправлены почтой. В номинации «Живопись» среди детей победителями стали Артем Сердюков (1-е место), Семен Рогов (2-е место), Никита Кшукин и Василиса Суслина (3-е место). В номинации «Графика» среди детей — Мирослава Сбитнева (2-е место), а среди подростков — Таисия Харитонова (2-е место). Третье место в номинации «Иллюстрация» для детей и подростков досталось Марии Кундюковой, 2-е — Дине Гильмутдиновой, а главный приз получила Амидия Кунаккильдина.

«Мы очень хотим, чтобы российские художники никогда не уходили из профессии, не уезжали в другие страны, чтобы Россия процветала через красоту, через искусство. Чтобы с самого начала пути каждый художник чувствовал себя важным и нужным именно здесь, на родине, мы решили провести конкурс не только для взрослых, но и для детей. Кроме того, в каждом из нас есть внутренний ребенок, который отвечает за божественное, творческое начало», — отметила сооснователь платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS Вероника Коржевская.

Самому юному победителю конкурса пять лет, а самому старшему — 87. Им стал живописец, фотохудожник, ученый-геофизик, издатель, член секции интуитивной живописи в Творческом Союзе художников России Альберт Бектемиров. Он занял 2-е место в номинации «Цифровое искусство» за серию работ «Живопись как метафора». «Я восхищен вашим проектом. Это настоящий мост в будущее, который открывает путь к огромным возможностям», — считает Альберт.

Среди победителей была еще одна участница, которая сильна не только в искусстве, но и в науке. Это художник-иллюстратор, ученый-географ и автор книг Анастасия Нагирная. Она заняла 1-е место в номинации «Иллюстрации» и отметила, что награждение проходит в особенный день: «Книга Н. Корсак “Сто лет для Доро”, иллюстрации к которой и выиграли номинацию, вышла к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящена дружбе мальчика и чайки на фоне событий блокадного Ленинграда. Именно сегодня, 8 сентября, — день взятия Ленинграда в блокаду. Несмотря на всю скорбь произошедшего, история, описанная в издании, очень светлая. Я тоже старалась передать этот свет в своих иллюстрациях».

Символичным стал конкурс и для другой победительницы, Марии Колесниковой, занявшей 2-е место в номинации «Фотоискусство». Ее работы на стыке документальной и художественной фотографии глубоко связаны с темами памяти, детства, семейных отношений и течения времени. «Проект, с которым я победила, — это серия работ про моих бабушек, про то, как они сблизились в конце жизни. Когда шел конкурс, одна из них умерла. Серия теперь окончательно завершена. Я рада, что у меня осталась такая память», — рассказала Мария Колесникова.

Олег Жидков, занявший 3-е место в номинации «Живопись и графика», пишет картины в традиции русской и советской реалистической школы. Он также занимался росписью храма Христа Спасителя в Москве. Анастасия Нестерова, разделившая с ним это место, приняла участие более чем в ста проектах как в России, так и за рубежом, была награждена за вклад в российскую культуру.

В номинации «Паблик-арт» 1-е место занял Алексей Нечаев, который в своем социальном авторском проекте «Уходящая жизнь», посвященном проблеме вымирания русских деревень, воссоздал в старых деревенских домах атмосферу новой жизни. Второе место досталось Александре Weld Queen, исследующей в своем творчестве противостояние духовной и социальной сущности человека.

Помимо дипломов победители также получили в подарок комплекс услуг по защите интеллектуальной собственности от экосистемы n`RIS, обладатели первых мест — 50 000 рублей, а те, кто занял 2-е и 3-е места, — публикации интервью на сайте и в социальных сетях национальной платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS. Некоторым достались специальные призы: сертификаты на 3000, 5000, 10 000, 15 000 рублей от фотолаборатории FOTOLAB, набор продукции от Vista-Artista и графические планшеты XPPen Russia. Каждый победитель сможет также бесплатно пройти курс «Основы правового регулирования в сфере изобразительного искусства» в Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. На нем художники узнают, как можно защищать свои права и монетизировать объекты интеллектуальной собственности.

Подводя итоги конкурса «Творить в России», Вероника Коржевская отметила: «Вы — наши первые художники, с которыми мы начинаем большой мировой путь. И у нас очень амбициозная задача — развивать платформу на международном уровне». Коллегу поддержала и Валерия Брусникина: «Мы хотим, чтобы вы вместе с нами развивались на международном уровне. Мы точно знаем, что в мире есть очень большой интерес к российскому искусству. Это не только страны СНГ, но и весь арабский мир, Средний Восток, азиатские страны. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы российское искусство было видимо, признано за пределами РФ».

Партнерами конкурса стали: экосистема сервисов n`RIS, Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, Медиахолдинг МАЕР, производитель графических планшетов XPPen Russia, фотолаборатория FOTOLAB, бренд Vista-Artista, сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов Illustrators.ru, Союз фотохудожников России, платформа для художников, фотографов, дизайнеров, архитекторов, кураторов, представителей других видов визуальных искусств Artnagrada, проект OpenCalls.

Конкурс завершен, но впереди много интересного. Совсем скоро пользователям платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS будет доступен новый функционал, о чем рассказала Валерия Брусникина: «Наша задача — сделать так, чтобы с помощью платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS люди могли развиваться вместе с нами и монетизировать свое творчество. Сейчас мы очень активно работаем над тем, чтобы в самое ближайшее время на платформе появились инструменты, с помощью которых можно будет не только депонировать объекты интеллектуальной собственности, но еще и зарабатывать».

На платформе ХУДОЖНИКИ/ARTISTS уже представлено 300 000 работ и более 400 институций. 20 000 объектов депонированы. Их авторы могут быть уверены, что в случае нарушения прав третьими лицами, они выиграют дело в суде, предъявив свидетельство о депонировании.