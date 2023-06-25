Детективный сериал «Цербер», события которого разворачиваются зимой 1826 года на фоне восстания декабристов, победил в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор жюри» на фестивале «Пилот».

Это исторический детектив телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER, созданный «Студией Чеховъ» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал выйдет эксклюзивно на PREMIER уже этой осенью.

Сюжет исторического детектива перенесет зрителей в 1826 год и будет разворачиваться в Санкт-Петербурге на фоне знаменитого восстания декабристов. После подавления выступлений на Сенатской площади, следственная комиссия начинает поиск участников восстания. Некоторые из них попадаются властям из-за доносчиков. Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик в исполнении Тимофея Трибунцева и освобожденный из-под ареста дворянин Александр Бошняк, роль которого исполнил Сергей Марин.

Режиссером сериала стал Владимир Щегольков. Помимо Тимофея Трибунцева и Сергея Марина роли в сериале исполнили: Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие.

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