«Дети перемен»: завершены съемки второго сезона

В Москве завершились съемки второго сезона совместного проекта онлайн-кинотеатров START и Wink, криминальной драмы «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Продолжение, производством которого занимается START при поддержке «НМГ Студии», обещает стать еще более динамичным, таинственным и многослойным, чем первый сезон. Съемки стартовали летом 2025 года и проходили в Москве, Владимире, Костроме, Протвино и Жуковском.

«Сейчас кажется, что весь первый сезон был экспозицией ко второму, — говорят режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Черная весна», «Фишер»). — Здесь мы сразу окунаемся в гущу событий, действие разворачивается стремительно. Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим».

Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«Второй сезон должен взять новую высоту, — считает Виктория Исакова, исполнительница роли Флоры. — Зритель уже в каком-то смысле вступил в отношения с героями, и мы не имеем права его подвести или разочаровать. К счастью, у “Детей перемен” есть талантливые “родители” — режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, они же и авторы сценария, поэтому продолжение в хороших руках, волноваться не о чем. Я вновь оказалась в пространствах жизни Флоры, но география немного расширилась, например, мы снимали в Костроме — причем одну из самых эмоциональных сцен. Люблю, когда съемочный процесс удален от Москвы: сосредоточенность группы в разы увеличивается, ведь мы все оторваны от привычной реальности, ничто не “выбивает”, и есть возможность жить жизнью героев без переключений».

В продолжении криминальной драмы к своим ролям также вернулись Сергей Гилёв, Артём Кошман и Руслан Братов. К звездному касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова и другие.

«Кастинг, лица и характеры — это одно из достоинств “Детей перемен”, — уверена Виктория Исакова. — Любовь и Сергей очень трепетно и скрупулезно подошли к поиску новых лиц для проекта. Так, во втором сезоне появится Алина Дулова, чудесная актриса — с ясной и мощной энергией, что редкость для молодых артистов. А еще Даня Стеклов, который существует на грани всю роль. И, конечно, Костя Плотников, с которым нам досталась сложная и мощная линия».

Не менее сложными будут в новом сезоне и отношения Флоры со старшим сыном, Петром, которого сыграл Слава Копейкин. «Этот сезон полон сюрпризов и новых персонажей, в нем чувствуется новое дыхание и энергия, — соглашается Слава Копейкин с режиссерами и своей экранной мамой. — В каких-то моментах история становится жестче, конкретнее, более бескомпромиссной. И, конечно, будут новые потрясающие локации, одна из которых — немного сюрреалистичный “замок Петра”. Это заброшенная постройка 90-х годов, которая выглядит очень монументально, завораживающе и даже пугающе. На этой площадке у нас было несколько запоминающихся ночных смен. Еще были веселые сцены на природе: дуэли на мотоциклах, езда на гробах, трюки, стрельба!»

В отличие от первого сезона, отношения героя Славы Копейкина с братом Юрой в исполнении Макара Хлебникова станут гораздо ближе. Именно у Юры Петя найдет понимание и защиту, а Юра, в свою очередь, попытается склеить распавшуюся в финале первого сезона семью. «Самая интересная сцена была, когда мой герой Юра решается зашить пулевое ранение Петра, — рассказывает Макар Хлебников. — Интересно переживать состояние, когда персонаж должен за одну сцену перебороть страх и начать действовать. У нового сезона, кстати, совершенно изменился темп в сценах — благодаря новым героям и обстоятельствам. Все стало даже чуть более безумным».

Один из «новичков» сезона — исполнитель роли Джина, правой руки Флоры — Константин Плотников согласен с коллегами: динамики второму сезону будет не занимать. «Съемки были весьма и весьма насыщенными, — делится актер. — Конечно же, сильно запала в душу экспедиция во Владимир, где снимались сцены в троллейбусном парке Флоры и на городских улицах. Владимир как будто дышит воздухом “Детей перемен”. А одним из самых запоминающихся моментов стала дуэль на кроссовых мотоциклах… кто, с кем и когда устраивает эту дуэль — увидите сами! А вообще, поклонникам сериала следует ждать новой любви, новых трагедий, и, следовательно, перемен».

Фото © онлайн-кинотеатры START и Wink