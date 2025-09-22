Оплата публикаций

«Ты люби»: Ирина Йовович представил историю доверия и настоящей близости в своём треке

ирина йовович - ты люби
Фото © пресс-служба Ирины Йовович

Ирина Йовович, известная публике как модель, телеведущая и актриса, продолжает музыкальное направление своей карьеры и выпускает трек «Ты люби». В новой работе она обращается к теме, которая всегда остаётся важной — к чувству абсолютного единства с другим человеком. Трек построен на образе доверия, близости и обещаний, которые звучат тише слов, но сильнее любых клятв.

В тексте — ритм двух сердец, совпадающих в одном такте, дыхание, замедленное до «slow more», и желание сохранить этот момент, в котором есть только они — два любящих сердца. Здесь любовь сравнивается с телекинезом и эйфорией, с чудом, которое не требует объяснений. Повторяющаяся строка «Ты люби» становится мантрой, в которой есть просьба и утверждение одновременно: люби без условий, без страха, без остатка.

Музыкально трек соединяет лёгкость и чувственность. Он звучит как признание в тишине под луной — интимно, но в то же время мощно, с ощущением, что именно сейчас рождается что-то настоящее.

Для Ирины Йовович этот трек — ещё один шаг в её музыкальной биографии, начавшейся после долгого опыта работы в модной и телевизионной индустрии. Хорошо известная широкой публике как модель, телеведущая и лицо крупнейших модных проектов, она снималась в клипах Влада Топалова, Сергея Лазарева и Тимати, появлялась на обложках L’OFFICIEL, SHAPE, MODA TOPICAL, выходила на подиумы Volvo Fashion Week, работала телеведущей на World Fashion Channel, вела рубрики «Дневники Венецианского кинофестиваля» и «Вечерняя Москва». Обладательница наград Fashion Summer Awards, премии телеканала Fashion TV («Модель года»), Moda Topical Award’s («Прорыв года»), WOW Awards («Открытие года») и других.

«Ты люби» продолжает линию её творчества: песни как признания, в которых личное переживание становится частью общей истории.

