VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUДети смотрят мультфильмы более 3 часов в сутки

Дети смотрят мультфильмы более 3 часов в сутки

editor
By editor
79
заглушка

«Во всех возрастных категориях дети смотрят контент преимущественно через телевизор, реже – с планшетов и телефонов. Среднее экранное время не превышает трех часов в день, а «Три кота» и «Домовенок Кузя» являются абсолютными хитами: они входят в топ-3 у всех возрастных групп», – сообщают аналитики KION.

Онлайн-кинотеатр KION проанализировал предпочтения маленьких зрителей и выяснил их предпочтения в контенте, сколько времени проводят дети у экрана и какие устройства используют для просмотра. Для аналитики были взяты три возрастные категории: до 6 лет, 6-12 лет и 12+, результаты были получены за период с 1 января по 30 июля 2025 года.

Дети из возрастной категории до 6 лет ориентированы на короткий по длительности контент, простые сюжеты и визуально понятных героев, в топе культовых персонажей — Чебурашка, Домовенок Кузя и Синий трактор.

ТОП-10 тайтлов в возрасте до 6 лет:

  • Три кота;
  • Домовенок Кузя;
  • Маша и Медведь;
  • Леди Баг и Супер-Кот;
  • Синий трактор;
  • Чебурашка. Секрет праздника;
  • Три кота. Специальные серии;
  • Летучий корабль;
  • Умка на елке;
  • Маша и Медведь: 12 месяцев.

Аналитики KION видят изменения в следующей возрастной группе (6-12 лет): появляется больший интерес к супергероям и длинным картинам. В топе – сразу три версии «Леди Баг и Супер-Кота», при этом сохраняется любовь к многосерийным мультфильмам. В этом возрасте дети начинают искать сюжет, интересуются франшизами, особенно теми, где есть продолжения и спин-оффы.

ТОП-10 тайтлов в возрасте с 6 до 12 лет:

  • Домовенок кузя;
  • Три кота;
  • Летучий корабль;
  • Маша и Медведь;
  • Леди Баг и Супер-Кот;
  • Леди Баг и Супер-Кот: Париж;
  • Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени;
  • Не одна дома;
  • Папу маме заверни;
  • Чебурашка. Секрет праздника.
  • В возрастной группе 12+ почти нет различий с категорией 6-12 лет, дети продолжают смотреть тот же контент и возвращаются к привычным анимационным сюжетам.

ТОП-10 тайтлов в возрасте 12+:

  • Домовенок Кузя;
  • Три кота;
  • Маша и Медведь;
  • Летучий корабль;
  • Леди Баг и Супер-Кот;
  • Папу маме заверни;
  • Чебурашка. Секрет праздника;
  • Синий трактор;
  • Умка на елке;
  • Маша и Медведь: 12 месяцев.

«Что можно посоветовать родителям: стройте «мостики» из мультфильма в реальность. Например, после просмотра «Три кота» спросите: «Как бы Коржик поступил, если бы поссорился с другом» или «Как Карамелька успокаивала братьев? А ты так умеешь?». Это закрепляет позитивные модели и развивает рефлексию, критическое мышление, эмоциональный интеллект – ключевые навыки для будущей самореализации.

С детьми постарше уважайте и обсуждайте их выбор. Это легитимирует их чувства, укрепляет связь с вами и позволяет понять, какие ценности для них актуальны сейчас. Возможно, им не хватает именно этой простоты и тепла. Это знание – ключ к поддержке их в сложный период взросления», – прокомментировала аналитику KION Ирина Прокофьева, детский психолог и сказкотерапевт

Предыдущая статья
«Менталистка»: в прокат выходит мистическая мелодрама с Александрой Никифоровой и Макаром Запорожским
Следующая статья
Халид Аль-Салем вошёл в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от Катара

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru