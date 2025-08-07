Дети смотрят мультфильмы более 3 часов в сутки

«Во всех возрастных категориях дети смотрят контент преимущественно через телевизор, реже – с планшетов и телефонов. Среднее экранное время не превышает трех часов в день, а «Три кота» и «Домовенок Кузя» являются абсолютными хитами: они входят в топ-3 у всех возрастных групп», – сообщают аналитики KION.

Онлайн-кинотеатр KION проанализировал предпочтения маленьких зрителей и выяснил их предпочтения в контенте, сколько времени проводят дети у экрана и какие устройства используют для просмотра. Для аналитики были взяты три возрастные категории: до 6 лет, 6-12 лет и 12+, результаты были получены за период с 1 января по 30 июля 2025 года.

Дети из возрастной категории до 6 лет ориентированы на короткий по длительности контент, простые сюжеты и визуально понятных героев, в топе культовых персонажей — Чебурашка, Домовенок Кузя и Синий трактор.

ТОП-10 тайтлов в возрасте до 6 лет:

Три кота;

Домовенок Кузя;

Маша и Медведь;

Леди Баг и Супер-Кот;

Синий трактор;

Чебурашка. Секрет праздника;

Три кота. Специальные серии;

Летучий корабль;

Умка на елке;

Маша и Медведь: 12 месяцев.

Аналитики KION видят изменения в следующей возрастной группе (6-12 лет): появляется больший интерес к супергероям и длинным картинам. В топе – сразу три версии «Леди Баг и Супер-Кота», при этом сохраняется любовь к многосерийным мультфильмам. В этом возрасте дети начинают искать сюжет, интересуются франшизами, особенно теми, где есть продолжения и спин-оффы.

ТОП-10 тайтлов в возрасте с 6 до 12 лет:

Домовенок кузя;

Три кота;

Летучий корабль;

Маша и Медведь;

Леди Баг и Супер-Кот;

Леди Баг и Супер-Кот: Париж;

Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени;

Не одна дома;

Папу маме заверни;

Чебурашка. Секрет праздника.

В возрастной группе 12+ почти нет различий с категорией 6-12 лет, дети продолжают смотреть тот же контент и возвращаются к привычным анимационным сюжетам.

ТОП-10 тайтлов в возрасте 12+:

Домовенок Кузя;

Три кота;

Маша и Медведь;

Летучий корабль;

Леди Баг и Супер-Кот;

Папу маме заверни;

Чебурашка. Секрет праздника;

Синий трактор;

Умка на елке;

Маша и Медведь: 12 месяцев.

«Что можно посоветовать родителям: стройте «мостики» из мультфильма в реальность. Например, после просмотра «Три кота» спросите: «Как бы Коржик поступил, если бы поссорился с другом» или «Как Карамелька успокаивала братьев? А ты так умеешь?». Это закрепляет позитивные модели и развивает рефлексию, критическое мышление, эмоциональный интеллект – ключевые навыки для будущей самореализации.

С детьми постарше уважайте и обсуждайте их выбор. Это легитимирует их чувства, укрепляет связь с вами и позволяет понять, какие ценности для них актуальны сейчас. Возможно, им не хватает именно этой простоты и тепла. Это знание – ключ к поддержке их в сложный период взросления», – прокомментировала аналитику KION Ирина Прокофьева, детский психолог и сказкотерапевт