Халид Аль-Салем вошёл в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от Катара

Халид Аль-Салем – известный катарский композитор и музыкальный аранжировщик, свободно сочиняющий композиции как на арабском, так и на английском языках. Свой музыкальный путь начал с раннего возраста, оттачивая своё мастерство на разных инструментах: от классического фортепиано до национального уда.

Несмотря на полученное академическое образование в области машиностроения, Халид Аль-Салем в дальнейшем полностью посвятил себя музыке, добившись значительных успехов в сфере культуры и искусства.

С 2018 года занимает должность директора Центра музыкальных дел Министерства культуры Катара. Кроме того, он много времени уделяет созданию и постановке национальных и театральных произведений, а также управлению и координации многочисленных официальных музыкальных мероприятий по всему Катару. Под его руководством прошли три выпуска Фестиваля катарской песни и три сезона конкурса «Нагхам» по поиску молодых вокальных талантов.

На международном уровне Халид Аль-Салем активно продвигает катарскую культуру, представляя страну на различных музыкальных площадках. Он также входит в состав Международного музыкального совета (IMC) от Катара, членом которого страна является уже четыре года.

Композитор неоднократно удостаивался наград от Министерства культуры и других государственных институтов за свои художественные и управленческие заслуги. Его работы получили признание как у публики, так и у экспертов благодаря гармоничному сочетанию традиционной восточной музыки с современными исполнительскими техниками.