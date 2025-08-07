VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSХалид Аль-Салем вошёл в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от Катара

Халид Аль-Салем вошёл в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от Катара

editor
By editor
78
Композитор Халид Аль-Салем, Катар. Фото © пресс-служба Международного музыкального конкурса «Интервидение»
Композитор Халид Аль-Салем, Катар. Фото © пресс-служба Международного музыкального конкурса «Интервидение»

Халид Аль-Салем – известный катарский композитор и музыкальный аранжировщик, свободно сочиняющий композиции как на арабском, так и на английском языках. Свой музыкальный путь начал с раннего возраста, оттачивая своё мастерство на разных инструментах: от классического фортепиано до национального уда.

Несмотря на полученное академическое образование в области машиностроения, Халид Аль-Салем в дальнейшем полностью посвятил себя музыке, добившись значительных успехов в сфере культуры и искусства.

С 2018 года занимает должность директора Центра музыкальных дел Министерства культуры Катара. Кроме того, он много времени уделяет созданию и постановке национальных и театральных произведений, а также управлению и координации многочисленных официальных музыкальных мероприятий по всему Катару. Под его руководством прошли три выпуска Фестиваля катарской песни и три сезона конкурса «Нагхам» по поиску молодых вокальных талантов.

На международном уровне Халид Аль-Салем активно продвигает катарскую культуру, представляя страну на различных музыкальных площадках. Он также входит в состав Международного музыкального совета (IMC) от Катара, членом которого страна является уже четыре года.

Композитор неоднократно удостаивался наград от Министерства культуры и других государственных институтов за свои художественные и управленческие заслуги. Его работы получили признание как у публики, так и у экспертов благодаря гармоничному сочетанию традиционной восточной музыки с современными исполнительскими техниками.

Предыдущая статья
Дети смотрят мультфильмы более 3 часов в сутки
Следующая статья
Запах детства: как ароматы управляют нашими воспоминаниями

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru