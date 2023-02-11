12 февраля, в это воскресенье, состоится премьера спектакля Бинарного Биотеатра для детей и их родителей «Девочка со спичками и Мальчик у Христа на Ёлке» в Храме Прп. Феодора Студита.

Спектакль, рассчитанный и на юного зрителя, отвечает на недетский вопрос: «Что такое смерть?». Эта история про девочку и мальчика, которые умерли от холода, и каждый из них попал в свой рай.

Впервые этот спектакль был поставлен нашим театром 6 лет назад в Лютеранской часовне в Санкт-Петербурге.

«Очень часто люди замерзают на холоде, и некоторые из них умирают. Постановка медленная и грустная, в ней лава топит этот лёд».

«Мне нравится спать в холодном помещении, сон от этого лучше . В общем, странная реакция, интересно, как холод влияет на сон», - говорит о спектакле сам режиссёр Вася Березин.

В спектакле заняты актёры Электротеатра Андрей Островский и Томасина Москпленко.

Художник-постановщик — Полина Лиске, Художник - Василиса Лебедева, художник по костюмам — Полина Зигангирова, второй режиссёр - Маша Бердычевская.

Бинарный Биотеатр, основанный Василием Березиным, это платформа для молодых художников, артистов и режиссеров, в своих проектах исследующих экспериментальные форматы.

Василий Березин — актёр, режиссёр, выпускник мастерской ГИТИСа Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова, участник спектаклей Театра.doc и ЦТИ Трансформатор, художественный руководитель экспериментального объединения «Бинарный биотеатр». Спектакли «Devil Comedy» и «Петя и Волк» были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска».

Вход бесплатный

Где? Храм прп. Феодора Студита, Москва, м. Арбатская, Большая Никитская ул., 29, стр. 2

Начало в 19.00.

Инфопартнер: театр «Практика».

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