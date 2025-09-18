АртМосковия: регламент публикаций, оплата

DJ Блокnote «Кибермикс» выступил с концертом в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Концерт ИИ-проекта DJ Блокnote в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»
В новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся концерт DJ Блокnote «Кибермикс», концептуальным партнером которого выступило Радио DFM (входит в состав «Русской Медиагруппы»). Мероприятие стало кульминацией форума «Территория будущего. Москва 2030» и подтвердило лидерство РМГ в интеграции искусственного интеллекта в медиапространство.

Более 1000 зрителей стали свидетелями уникального шоу, где классические произведения русской поэзии обрели новое звучание благодаря возможностям искусственного интеллекта. Выступление прошло на территории технологического прогресса «Облачные города», а его визуальной темой стал живой поэтический калейдоскоп: нейросеть оживляла поэтов Серебряного века, превращая их в динамичный визуальный нарратив, который дополнял звуковую дорожку и усиливал эффект присутствия на сцене.

Это первое «живое» выступление ИИ-проекта DJ Блокnote, которое продемонстрировало синергию искусства и инноваций. Кибер-музыкальное шоу стало одним из завершающих событий Форума «Москва 2030».

Партнерство с проектом DJ Блокnote отражает стратегию «Русской Медиагруппы» по глубокой интеграции классического радио и диджитал-технологий.

«Синергия радио и диджитал-возможностей, в том числе искусственного интеллекта – тот инструмент, который сегодня помогает превратить классический FM в охватный, созвучный времени и востребованный канал коммуникации. Это возможность соединить культуру и традиции радио, за которые его ценит многомиллионная аудитория, и инновации, позволяющие всей отрасли оптимистично смотреть в будущее», – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Русская Медиагруппа» первой в России запустила онлайн-радиостанцию Neuro Flow, полностью сгенерированную нейросетью. Музыка ИИ-проекта DJ Блокnote также появилась в эфире Радио DFM. Кроме того, сегодня РМГ успешно монетизирует технологии на основе ИИ, применяя их при создании рекламных интеграций и в развитии диджитал-экосистемы.

Поддержка инновационных проектов, подобных DJ Блокnote, – закономерный шаг для холдинга, который стремится быть на острие не только музыкальных трендов, но и технологических решений.

