ВТБ и «Языки без границ» запустили новый сезон видеопроекта для неслышащих

Стартовал новый сезон видеопроекта для неслыщащих. Это совместный проект банка ВТБ и центра «Языки без границ». Первый в сезоне фильм на русском жестовом языке посвящен выставке к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой. Еще два фильма расскажут о юбилейной экспозиции Музея Победы и научной выставке в Музее музыкального и театрального искусства – их выход запланирован до конца этого года.

«Все фильмы проекта субтитрированы и озвучены. Но в этот раз в фильме используется голос именно слабослышащего человека – выпускницы уникального курса подготовки слабослышащих актеров закадрового озвучивания. Еще одна инновация проекта – участие профессиональных драматических глухих актеров в фильме», – добавил Сергей Кречетов, генеральный продюсер ЧАНО «Языки без границ».

Новый фильм посвящен выставке «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой», проведенной Еврейским музеем и центром толерантности при поддержке ВТБ. Он познакомит зрителей с ретроспективным взглядом на историю отечественного кинематографа через призму творчества женщин-режиссеров, среди которых Татьяна Лиознова, Ольга Преображенская, Маргарита Барская и Надежда Кошеверова.

Главные роли рассказчиков исполнили Дарья Катиди и Алексей Знаменский, артисты московского театра «Недослов». В качестве эксперта по адаптации жестовой речи в проекте приняла участие Варвара Ромашкина, переводчик жестового языка, старший преподаватель Российской государственной специализированной академии искусств.

«Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих» – первый в России культурно-просветительский проект с фильмами на русском жестовом языке с субтитрами и закадровым озвучиванием. Проект создан в 2021 году при поддержке ВТБ и стал крупнейшим в России инклюзивным видеопроектом, направленным на создание доступной музейной среды для людей с инвалидностью по слуху.

«ВТБ поддерживает проекты, помогающие сохранить и переосмыслить культурное наследие. При их выборе мы уделяем особое внимание вопросам инклюзивности. С центром «Языки без границ» ВТБ работает с 2021 года. За это время мы создали 15 фильмов на русском жестовом языке в рамках проекта «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих», провели курс интернет-маркетинга для слабовидящих детей, обучаем глухих экскурсоводов и недавно запустили для слабослышащих программу озвучивания кино. Наш пятый сезон видеопроекта для неслышащих поддерживает их культурную и образовательную интеграцию, обеспечивая безбарьерный доступ к музейным выставкам», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.