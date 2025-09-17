Московский театр «Ромэн» представит зрителям 18 постановок и несколько премьер в новом сезоне

Сбор труппы единственного в мире цыганского репертуарного театра «Ромэн» состоялся накануне открытия 94 -го театрального сезона. Художественный руководитель, народный артист России Николай Сергиенко на встрече с артистами озвучил творческие планы. Начались репетиции фольклорного спектакля «Трудное счастье» в основе которого традиционный сюжет из цыганской жизни XIX века. Авторы пьесы — Людмила Титова и Николай Сергиенко.

Также начнётся работа над спектаклем «Цыганка Аза» по пьесе Михаила Старицкого. Свою версию известной истории любви написала артистка театра Рада Богданова, режиссёром выступит заслуженный артист РФ Николай Лекарев.

Московский музыкально-драматический театр «Ромэн» открылся показом масштабного представления «Мы – цыгане». Именно оно многие десятилетия начинает и завершает сезоны самобытного национального театра, расположенного на Ленинградском шоссе в Москве, в здании легендарного ресторана «Яръ».

«Сейчас у нас будет много работы: репертуарные показы и репетиции нескольких спектаклей одновременно, как это делали наши предшественники и учитель – народный артист СССР Николай Сличенко», – отметил в обращении к труппе художественный руководитель театра, народный артист РФ Николай Сергиенко.

Встречу с актёрами он начал с поздравлений в адрес недавних именинников: народной артистки РФ Екатерины Жемчужной, народной артистки РСО — Алания Татьяны Чёрной, заслуженной артистки РФ Даны Туманской и ведущей актрисы театра «Ромэн» Анжелы Лекаревой, которые также будут участвовать в премьерах.

Стартовал новый театральный год в «Ромэне» с постановки-феерии «Мы – цыгане». Этой многолетней традицией здесь открывается и закрывается каждый сезон. Спектакль создали основатель театра Иван Ром-Лебедев и легендарный худрук Николай Сличенко. В красочном разножанровом шоу в декорациях Сергея Бархина и костюмах Вячеслава Зайцева участвуют представители цыганских династий: Оглу, Лекаревых, Жемчужных, Джелакаевых, Богдановых и других актёрских фамилий, которые показывают подлинное цыганское искусство, выросшее из народной стихии.

Завершится сезон 26 июня 2026 года в день 50-летия я со дня премьеры этого легендарного спектакля.