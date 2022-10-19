Для молодого российского кино открываются новые финансовые возможности

Студенты ВГИКа узнали, как привлечь инвестиции для съемки и продвижения фильмов.
Кинопроизводство — одна из самых затратных по статьям расходов креативных индустрий. Чтобы снять клип, короткометражный фильм или полный метр, нужны средства на оплату услуг съемочной команды, актеров, подготовку локаций и реквизита, организацию логистики и проживания, рекламу и постпродакшен. Реализовать такой проект своими силами, тем более начинающему режиссеру или продюсеру, практически нереально. Что делать в этой ситуации? Где найти финансы на создание и продвижение контента? Как привлечь внимание партнеров? Об этом на мастер-классе для студентов ВГИКа рассказала директор по маркетингу краудлендинговой платформы Ко-Фи для инвестиций в креативные индустрии Яна Пономаренко.
Грамотное позиционирование и секреты создания питч-деков
Проблема многих креаторов в том, что они не умеют грамотно себя позиционировать. На одном из курсов по венчурным инвестициям в Сколково 20 создателям стартапов дали задание за три минуты рассказать о своем проекте так, чтобы заинтересовать инвесторов и рекламодателей. Справились далеко не все. Чтобы начать успешно взаимодействовать с медиапространством, важно правильно себя преподнести и, более того, убедить людей в значимости своего проекта. В этом поможет питч-дек — короткая презентация, которая дает потенциальным инвесторам или клиентам представление о том, чем интересен тот или иной проект, кто за ним стоит и насколько он перспективен. Она должна включать в себя:
- подробное описание проекта и его создателей,
- четкое описание задач, которые решает проект: в чем его культурная, социальная или экономическая ценность,
- бизнес-план развития проекта с конкретными цифрами — целевая аудитория и ее объем, медийные охваты, предполагаемая прибыль, расходы на производство, постпродакшен, рекламу и т. д.,
- презентацию команды — это не менее важный пункт, потому что на решение инвесторов влияют не только количественные показатели, но и эмоциональная составляющая.
Где найти средства на реализацию креативного проекта?
Этим вопросом задается любой креатор, на каком бы уровне развития он ни находился. Есть несколько вариантов. Можно одолжить деньги у знакомых или найти мецената, но в этом случае велик риск того, что «покровитель» будет пытаться вмешиваться в творческий процесс и диктовать свои условия. Взять кредит в банке на съемки фильма довольно сложно, а в случае получения возникают дополнительные риски, связанные с процентной ставкой. Популярный способ привлечения финансирования — это краудфандинг, когда креатор запускает кампанию на онлайн-платформе, все желающие могут пожертвовать любую сумму и получить за это бонус от автора проекта. Минусы в том, что есть вероятность не собрать средства, а на изготовление и доставку подарков тем, кто поддержал молодого режиссера или продюсера, может уйти внушительная часть бюджета.
Как вступить во «взрослые» отношения с финансами?
Сделать это можно, используя краудлендинг — удобный инструмент коллективного инвестирования, который по своей сути похож на банковское кредитование, но инвесторами выступают частные лица. У многих молодых креаторов есть предубеждение, что, если они находятся только в начале пути, им сложно заинтересовать потенциальных инвесторов, но это не так. Многие из тех людей, которые давно занимаются инвестициями в различных сферах — недвижимости или ценных бумаг, заинтересованы в диверсификации своего портфеля, и им также интересны креативные индустрии. Есть и такие, кто впервые хочет попробовать инвестировать, начав с небольших сумм. И те и другие поддерживают создателей креативных проектов, в том числе кинорежиссеров и продюсеров, на краудлендинговой платформе Ко-Фи.
Как это работает?
Зарегистрироваться на платформе может любой креатор, который является налоговым резидентом РФ, то есть человеком, находящимся в стране не менее 183 дней подряд, 18+, у которого есть ИП или ООО. В случае с ИП нужно загрузить только скан паспорта, с ООО — паспортные данные руководителя, устав, сведения о персональном составе органов управления, указать систему налогообложения, состав учредителей и сведения о бенефициарных владельцах. Автор проекта сам выставляет в системе сумму займа, процентную ставку, срок возврата и объект залога, если ему необходимо более 300 000 рублей. Это могут быть права на интеллектуальную собственность, которая уже приносит доход. После регистрации креатор заполняет подробную заявку — здесь это и есть питч-дек. В заявке должны быть все пункты, которые описывались выше, а также прогноз возврата средств и этапы реализации проекта. После заполнения заявка попадает на витрину проектов.
Потенциальные инвесторы какое-то время изучают ее, ставят лайки в случае заинтересованности, после чего креатор открывает раунд финансирования, который может длиться 2, 7 или 30 дней. Если средства собраны, в его личном кабинете появляются договоры займа с каждым инвестором, которые подписываются онлайн. В результате автор проекта оперативно получает средства на реализацию проекта, которые потом ежемесячно, равными платежами отдает инвесторам с процентами.
Такая модель привлечения средств позволяет вступить в более «взрослые» отношения с финансами, начать относиться к своему творчеству как к бизнес-истории, повысить свою финансовую грамотность, составляя бизнес-план, и выйти на новый уровень развития.
Дополнительные возможности
Чтобы стимулировать молодых креаторов, сейчас платформа Ко-Фи совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей проводит специальную программу, в которой авторы самых интересных проектов, по мнению экспертного жюри, могут получить до 300 000 рублей безвозмездно. 25 числа каждого месяца объявляются имена финалистов. Чтобы принять участие в программе, которая продлится до конца года, нужно по обычной схеме зарегистрироваться на платформе и разместить свою заявку.
Тем, кто не входит в число победителей с первого раза, дается второй шанс: они могут открыть раунд финансирования, и в случае его успешного завершения средства инвесторам с процентами отдает сам фонд, а если креатору нужно более 300 000 рублей, он может точно так же пройти процедуру регистрации и выставить заявку на витрину проектов, среди которых выбираются те, кому фонд помогает вернуть инвестиции на индивидуальных условиях.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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