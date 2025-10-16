30 миллионов просмотров: итоги первого сезона комедийного хита «Олдскул» 

Завершился первый сезон комедийного хита «Олдскул» с Марией Ароновой в главной роли. Все 17 серий проекта доступны в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START, на телеканале ТНТ сериал — лидер слота в прайм-тайм. Создатели рейтинговой комедии уже начали подготовку ко второму сезону, а специально для поклонников «Олдскул» платформы выпустили ролик к его финалу.

Первый сезон «Олдскул» стал по-настоящему народным хитом и установил сразу несколько рекордов. Только за первую неделю совокупное количество просмотров проекта на PREMIER и START превысило 10 миллионов. По итогам выхода всех серий эта цифра возросла до 30 миллионов просмотров.

«Олдскул» на START стал лучшим запуском этого года, а на PREMIER — лучшим запуском среди всех первых сезонов сериалов за всю историю сервиса. В индексе популярности Кинопоиск Pro «Олдскул» на протяжении шести недель с момента выхода уверенно держится в топ-5 и даже забирался на вершину, опережая второй сезон «Уэнздей» в течение двух недель.

Проект снят под руководством опытных режиссеров Александра Жигалкина («Папины дочки», «Воронины») и Евгения Шелякина («Happy End», «Красный-5», «Тетя Марта»).

Главная героиня сериала «Олдскул» Мария Павловна Трифонова — учительница математики старой закалки из советской школы. Она гордится высоким статусом последнего обладателя звания «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и должны соблюдать строжайшую тишину. Но жизнь не стоит на месте, и Трифонова переводится в современную элитную школу, куда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе Мария Павловна сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической советской учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению, а также найти общий язык с близкими людьми.

За два месяца до релиза «Олдскул» стал победителем фестиваля «Пилот» в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Мария Аронова, блистательно исполнившая роль «настоящего педагога» прямиком из советского детства, получила награду в номинации «Лучшая актриса».