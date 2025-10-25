Оплата публикаций

Документальный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Харама» представили в Сети

Фото: предоставлено пресс-службой ФПРК

Документальный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Харама» вышел на платформе «Смотрим». Картина снята при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) – в рамках Конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее» 2023 года. Ранее картина одержала победу на фестивале документального контента Original+Doc в рамках программы «Биржа доков. Ищу стриминг».

«Харама» повествует об удивительном природном памятнике, который находится на реке Амга в центральной Якутии. Это гора Харама – место столкновения мистических сил. По преданию, здесь в незапамятные времена произошла астральная битва между молодым шаманом и прекрасной удаганкой. Они любили друг друга, но были из враждующих между собой родов, чьи старейшины заставили юношу и девушку сойтись в беспощадной схватке. Победителем вышла удаганка, а юный шаман погиб.

Теперь на горе можно увидеть сцену этого боя. В знак вечной любви самоотверженная удаганка огненными стрелами выжгла на камне горы образ любимого. После смерти шаманки её величественный лик сам появился рядом с возлюбленным. Такова печальная легенда о вечной любви и такова история этого мистического, окутанного тайной места.

Сегодня это природный памятник, воспевающий любовь. Удаганка теперь вечно смотрит на людей, следит за ними и не позволяет никому осквернять это место. Народ стал поклоняться горе, вокруг Харамы множатся мифы и легенды, растет её популярность. Однако ежегодно к её подножию приезжают десятки тысяч туристов, чтобы воочию увидеть лики несчастных влюбленных и соприкоснуться с этой историей.

Главная героиня – Нина Устинова, жительница села Абага. Дмитрий Давыдов уточнил, что женщина воспитала 10 приёмных детей, которые подарили ей 15 внуков. В фильме ей предстоит разрешить непростую задачу – сохранить покой Харамы, не отпугивая при этом туристов, многие из которых не задумываются о значении этой святыни для местных.

Автор сценария и режиссёр-постановщик – Дмитрий Давыдов, композиторы – Тео Тао, Илья Масленников, оператор-постановщик – Евгений Николаев, режиссёр монтажа – Евгений Николаев, звукорежиссёр – Сергей Ярмонов.

