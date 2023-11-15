Долгожданный научно-фантастический фильм «1984» режиссера Дианы Ринго появился в сети Интернет. Также был опубликован финальный трейлер фильма, где ещё ярче раскрывается драматическая суть фильма.

Фильм является первой русскоязычной экранизацией культовой одноименной книги Джорджа Оруэлла. В фильме также присутствуют отсылки роману «Мы» Евгения Замятина, который послужил для Оруэлла источником вдохновения. История, рассказанная Замятиным более 100 лет назад, была пересказана Оруэллом, а режиссер Ринго, в свою очередь, изменила ее, взяв из обеих романов то, что не потеряло по сей день своей актуальности. И оба романа, и фильм затрагивают извечные темы — порабощение человечества, расчеловечивание, обезличивание, и с другой стороны, стремление человека к свободе, к искусству, к добру. Музыка, написанная Дианой Ринго, создает неповторимую атмосферу.

Несмотря на серьезность проблем, затронутых в картине, в нем много иронии и черного юмора, что придает фильму своеобразный шарм. В том мире, где свобода - это рабство, а пытки - норма, творческое воображение считается тяжелой болезнью Ведь для тех, кто стремиться к тотальному контролю самый страшный враг - это искусство и свобода самовыражения.

«1984» - это не просто фильм, это синтез искусств, которые создают на экране невеселую картину будущего, где мрачные тона контрастируют с яркими образами человеческой фантазии, неподвластной тотальному контролю, а ирония сочетается с драматическими событиями.

Фильм ставит перед зрителем много важных вопросов и заставляет задумываться о хрупкости тех ценностей, за которые человечество боролось на протяжении столетий.

Главную роль в фильме сыграл молодой актер Александр Обманов.

В основном фильм снимался в Москве. В фильме также снялись Владимир Иваний, Диана Ринго, Алексей Шаранин, Сергей Хрусталев, Владислав Кувицын, Антон Бирюков, Сергей Никитин, Алексей Шамаев, Илья Дрознин и другие. Диана Ринго финский режиссер и композитор, известная своим фильмом «КАРАнтин» (2021) где снялся Заслуженный артист РФ Анатолий Белый.

Фильм находится в процессе получения прокатного удостоверения в России.