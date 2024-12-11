DOODLE: коллекция микроархитектуры от Wowhaus и Punto Group

Архитектурное бюро Wowhaus и производитель парковой мебели Punto Group представляют коллекцию микроархитектуры DOODLE. В линейке — амфитеатр, модульные навесы, барная стойка, столы, стулья и шезлонги. Мебель рассчитана на более чем 10-летний срок службы при минимальных затратах на эксплуатацию.

Коллекция DOODLE масштабирует «ту самую» атмосферу пространств Wowhaus — Института Strelka, Парка Горького, Казанской набережной в Туле, Красногвардейских прудов и др. Объекты коллекции выполнены из термообработанного ясеня, керамогранита и нержавеющей стали — долговечных и износостойких материалов, подходящих для нашего климата. DOODLE можно использовать как в городских и девелоперских проектах, включая пляжи, горнолыжные курорты, дворы, террасы, кровли, так и в интерьерах студенческих кампусов и штаб-квартир крупных компаний. Каждый предмет тщательно продуман: техническая составляющая разработана специалистами Punto Group, а эстетику и эргономику в проект привнесли архитекторы Wowhaus, основываясь на своем опыте работы в разных типологиях.

«Название коллекции — слово-игра, одновременно и значимое, и немного лукавое. Фонетически оно отсылает к речевкам и считалкам того возраста, когда жизнь безусловно прекрасна. А ещё дудл — это, например, то, что вы рассеянно рисуете, разговаривая по телефону, — спонтанный, неконтролируемый жесткими рамками креатив. Такова и наша коллекция — она полна игры и не вполне обычных решений, при этом удобна и, хочется верить, весела, обладает некоторой интонацией, которую не всегда ждёшь от мебели», — рассказал сооснователь Wowhaus Дмитрий Ликин.

Амфитеатр — ключевой элемент коллекции и знаковая для Wowhaus разработка — предполагает вариативность использования. Он может быть размещен на городской площади, в парке, в общественных пространствах нового квартала, ровно как в интерьере университетского кампуса, штаб-квартире корпорации, и даже в театре или музее. Эргономичные накладки на сиденья разработаны архитекторами Wowhaus на основе анализа того, в каких позах обычно сидят люди. С мягких подушек были сделаны слепки и напечатаны на 3D-принтере.

В коллекции DOODLE переосмысливается и такая востребованная позиция как модульные навесы. Полигональные конструкции их крыш складываются в разнообразные узоры, считывающиеся уже с высоты пятого этажа здания. Архитекторы разработали для навесов эстетичные крепления, получившие название «сустав», также напечатанные на 3D-принтере. Инженеры Punto Group провели детальные расчеты, связанные с безопасностью, долгосрочной эксплуатацией навесов: конструкции защитят от осадков и примут высокую ветровую и снеговую нагрузку.

«У бюро Wowhaus огромный опыт работы в самых разных типологиях — от мастер-планов и архитектуры зданий до девелоперских проектов и крупных городских пространств, поэтому этот проект мы решили делать именно с ними. Каждый их объект становится точкой притяжения людей. Я решил, что вместе мы сможем сделать коллекцию, соответствующую реальным запросам рынка — по качеству, функционалу, по внешнему виду. Wowhaus, как никто другой, знают, как человек взаимодействует с городом. Для нас эта коллаборация — игра в долгую», — отметил генеральный директор Punto Group Дмитрий Ярков.

Для курортно-туристического формата разработаны износостойкие шезлонги, кровати для пляжа, функциональные раздевалки с пеленальным столиком внутри. Благодаря качественным материалам все объекты легко переносят зимний сезон, жару, влажность и непогоду.

Архитекторы стремились создать самодостаточные мебельные модули, которые можно собирать в различные формы. Теоретически, амфитеатр, навес или стол из коллекции DOODLE могут быть бесконечными.

Коллекция продумана таким образом, чтобы в проекте любого масштаба можно было создать бесшовную среду, интегрировав в интерьер и экстерьер мебель единого стиля и с одинаковым сроком эксплуатации. Мебель DOODLE продвигает идеи, которые важны для бюро Wowhaus – это ориентированность на человека, универсальность и многообразие сценариев использования, яркие пластические решения.