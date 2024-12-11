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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСотрудники Яндекса приняли участие в кинолаборатории проекта «Инклюзия в кино»

Сотрудники Яндекса приняли участие в кинолаборатории проекта «Инклюзия в кино»

editor
By editor
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инклюзия-в-кино
Фото © пресс-служба Яндекса

Команда проекта «Инклюзия в кино» провела уникальную коммуникационную импакт-лабораторию по доступности в кино с участием актеров с инвалидностью специально для сотрудников Яндекса.

В рамках программы состоялись специальные кинопоказы и обсуждения с экспертами в области кино и инклюзии, а также тренинги с участием актеров с инвалидностью. Продюсером лаборатории выступила специалист в сфере креативных и событийных проектов Ксения Кабишева.

Лаборатория для сотрудников Яндекса стала частью просветительско-образовательной программы проекта «Инклюзия в кино», в рамках которой проводятся консультации по работе с людьми с инвалидностью и распространяется опыт и ценность общения с ними на максимально широкую аудиторию. Проект «Инклюзия в кино» уже получил признание профессионального сообщества. Образовательная программа проекта «Первая инклюзивная КИНОлаборатория» в ноябре 2024 года была награждена дипломом премии School of Education Award (SEA).

В программу лаборатории вошли показ популярной лирической комедии «Съесть слона» о застенчивости и раскрытии себя в инклюзивном театре. Просмотр фильма завершился обсуждением картины с ее создателем Юлией Сапоновой, продюсером проекта «Инклюзия в кино» Ксенией Кабишевой и актерами фильма с синдромом Дауна Артемом Силиным и Марией Сиротинской.

На второй день лаборатории состоялся эксклюзивный предпоказ короткометражного фильма «Нейтрино», в котором хореография выступает проводником человеческих историй и эмоций. Эта мозаика слов, музыки и танца складывается в своеобразное поэтическое повествование о поиске себя и своего места в этом мире. После просмотра прошло обсуждение картины с режиссером Юлией Сапоновой и хореографом Татой Обельчак.

Заключительным этапом двухдневной программы стал авторский коммуникативный импакт тренинг от Юлии Сапоновой и Таты Обельчак для сотрудников Яндекса. Главным элементом тренинга было создание атмосферы принятия и открытости, которая позволяла бы ощутить себя вне повседневных ролей и ограничений. Яндекс – одна из тех компаний, которая системно развивает проекты, связанные с инклюзией, и адаптирует свои сервисы для людей с особенностями здоровья.

Основатель проекта Юлия Сапонова прокомментировала происходящие в области инклюзии процессы: «Когда компании корпоративного сектора приглашают нас, чтобы организовать инклюзивные лаборатории, мы видим, как меняется восприятие. Такие тренинги не только способствуют профессиональному росту сотрудников, но и становятся мощным импульсом к созданию более открытой, гибкой и человечной корпоративной культуры. Это не просто про обучение, это про новый взгляд на творчество, людей и бизнес в целом. Мы верим, что такие инициативы — это инвестиция в развитие компании и общества в целом».

«Инклюзия в кино» – это проект Юлии Сапоновой при поддержке Игоря Мишина, продюсером которого выступает Ксения Кабишева. Команда проекта продвигает ценности доступности в кино, интегрируя актеров с инвалидностью в киноиндустрию. Проект «Инклюзия в кино» также занимается консалтингом в сфере доступности: проводит мастер-классы, консультации по работе с актерами с инвалидностью и тимбилдинг-тренинги для бизнеса, помогает в поиске актеров для участия в съемках или озвучания проектов и консультирует по позиционированию и продвижению проектов с людьми с инвалидностью.

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