Драму «Любовь и слёзы» представили в Сети

В онлайн-кинотеатре Иви состоялась эксклюзивная премьера громкой новинки с Ханде Эрчел и Барышем Ардучем — драмы «Любовь и слёзы». Сериал — турецкая адаптация южнокорейской дорамы «Королева слез».

Сериал рассказывает историю Мейры и Селима, брак которых начинает рушиться, а страсть в отношениях — угасать. Все совместно проведенные годы девушка скрывает от мужа правду о своем происхождении, но тайнам суждено стать явью, года в шаге от развода Мейра узнает, что смертельно больна.

В сериале снимается полюбившийся зрителям дуэт Ханде Эрчел и Барыша Ардуча, а также Ознур Серчелер, Берк Джанкат, Шенай Гюрлер, Санем Челик и другие. Производство — ATV («Основание: Осман», «Ночная сказка» «Однажды в Чукурова» и другие). Режиссер картины — Энгин Эрден, снявший хит «Оставь это ветру».

Мейра — дочь одной из самых богатейших семей Турции. Она получила престижное образование в США и решила вернуться на родину. Девушка хочет добиться уважения в обществе своими силами и поэтому устраивается на работу в торговый центр, тщательно скрывая свое истинное происхождением. Именно здесь она и знакомится с Селимом — юристом, из компании ее отца. Между молодыми людьми вспыхивает бурный роман, который заканчивается пышной свадьбой.

Спустя пять лет после заключения брака отношения Мейры и Селима практически угасли. Молодой человек прекрасно видит, с каким пренебрежением к нему относится семья супруги, особенно ее мама Зухаль. Селим все чаще начинает задумываться о разводе, и в тот момент, когда он уже практически принял это сложное решение, Мейра узнает о своей смертельной болезни.

Диагноз кардинально меняет жизни всех, кто ее окружает.