К фильму «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна представили первый трейлер и постер

сказка о царе салтане - фильм

Студия KIONFILM совместно с «Атмосферой кино» и Кинокомпанией братьев Андреасян представляют первые трейлер и постер фильма «Сказка о царе Салтане». Над производством фильма работает Кинокомпания братьев Андреасян совместно со Студией KIONFILM. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».   

По сюжету остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушке посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось, словно по мановению волшебной палочки, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. 

Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.

сказка о царе салтане - фильм

В ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк и другие.

«Для меня царь Салтан — это не только персонаж из знакомой всем с детства сказки, но и человек со своими слабостями, сомнениями, эмоциями. Я стремился показать его не как картонную фигуру, а как живого героя, у которого есть сердце и внутренние противоречия. Надеюсь, зритель почувствует, что за этой историей стоит не только волшебство, но и настоящие человеческие чувства. На съемках для меня по-новому открылись хорошо знакомые по прежним проектам актеры. Наверное, так сработала магия сказки — и, конечно, режиссера: Сарик Андреасян сумел создать то самое волшебство, которое, я уверен, передастся зрителю», — отмечает Павел Прилучный.

«Работая над образом царицы, я ориентировалась на собственные ощущения. Моей целью было воплотить на экране заботливую мать и любящую жену — архетип, близкий и понятный сердцу каждой женщины. Любая сказка, особенно Александра Сергеевича, учит нас вере в чудо, которое наполняет жизнь любовью и истинным смыслом», — говорит Лиза Моряк.

сказка о царе салтане - фильм

Фото © пресс-служба KIONFILM

