Мультфильм «Кролик Момо: Большая погоня» выходит в российский прокат

В российский прокат один из самых ожидаемых анимационных релизов сезона – мультфильм «Кролик Момо: Большая погоня», собравший более 480 тысяч зрителей в Турции и ставший первым турецким анимационным проектом, представленным в Голливуде. Премьера трейлера состоялась эксклюзивно в VK Видео.

Похищение юной обезьянки-скрипачки Юми торговцами экзотическими животными в Поющем Лесу разрушает гармонию мира. Её верный друг – кролик Момо – отправляется в город на поиски через заброшенные фабрики, складские лабиринты, зоопарк и даже телестудию, где он встречает нового союзника – уличного котёнка Тенька. Вместе они проходят череду испытаний, пока Юми превращается в телезвезду и сталкивается с выбором: слава или свобода.

История Момо началась в 2017 году на канале TRT Çocuk – главном детском телеканале Турции. Его запустили в 2008 году как часть медиахолдинга TRT, государственного вещателя с почти вековой историей. Канал стал ключевым культурным институтом: через него турецкие дети знакомились с национальными историями, ценностями и современными анимационными героями.

Умный кролик Момо быстро занял особое место среди этих проектов. Формат был прост и близок детям: Момо любознателен, ищет ответы на загадки, помогает друзьям. Сериал стал «школой детства» для десятков тысяч турецких семей, а герой – символом дружбы и находчивости.

Мультфильм «Кролик Момо: Большая погоня» стал первым полнометражным проектом студии 9D Medya, созданным в партнерстве с TRT Çocuk и TRT Cinema. Производственный процесс длился несколько лет, в нем участвовали более 150 специалистов в области анимации.

Мустафа Караер, продюсер: «Момо – герой нового поколения, но не супергерой. Он просто не может остаться в стороне».

Фарук Гювен, директор TRT Cinema: «Мы создали проект, в котором важные ценности – дружба, свобода, сострадание – изложены доступно и с приключенческим духом».

В Турции релиз состоялся в марте 2025 года. По данным Box Office Türkiye, фильм собрал более 480 тысяч зрителей и 380 млн руб. за 21 неделю проката. Уже во вторую неделю лента удержала лидерство национального бокc-офиса, опережая даже крупные голливудские премьеры.

Для TRT это стратегический шаг: канал давно развивает трансмедийные франшизы. До Момо на больших экранах уже громко прозвучала серия «Rafadan Tayfa» – культовый проект TRT Çocuk, чьи фильмы собирали более миллиона зрителей и становились национальными хитами. В этой линии «Кролик Момо» – новое поколение семейного IP, выведенного из ТВ в кино.

Мировая презентация мультфильма прошла в здании Directors Guild of America (DGA) в Голливуде – впервые для турецкой анимации. Момо перестал быть только героем TRT Çocuk, он вышел на международную арену. По словам продюсеров, «Кролик Момо» будет представлен в 128 странах и переведен на 15 языков, будучи одним из самых масштабных экспортных проектов турецкой анимации.