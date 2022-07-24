Неожиданно дуэт Джаро&Ханза преподнес поклонникам долгожданный подарок — клип на новую песню Na Na Na из предстоящего альбома. Динамичный и современный, он стал очень удачным сопровождением для нового трека ребят. Приятная картинка, понятный сюжет и отличная режиссерская работа — все что нужно для успешного видео.



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Остается только догадываться, основана ли песня на реальных событиях, ведь это история о любви без хэппи энда, которую музыканты воплотили в своем фирменном стиле, в присущей только им особенной манере. И в тексте песни, и в сюжете клипа метафорически обыграна понятная каждому идея — если ты любишь кого-то, не скрывай свои чувства, дай им свободу, ведь в настоящих искренних отношениях это невероятно важно. Поклонники точно оценят по достоинству новое видео!

Треки группы «Королева танцпола» и «Ты мой кайф» разрывают чарты и не теряют популярности на протяжении нескольких лет.

Артисты не раз доказывали, что занимают свое место по праву:

трек «Королева танцпола» в 2019 году стал хитом, впервые в истории российского шоу-бизнеса была получена бриллиантовая сертификация;

видео на эту песню в сумме набрало больше 56 млн просмотров;

в 2020 трек «Ты мой кайф» попал в топ-64 стран мира, а на счету клипа более 130 млн просмотров и миллионы видео в Тик Ток;

весной 2021 «Ты мой кайф» попал в тренды Тик Тока и собрал более 600 млн просмотров.

Также ребята записали и выпустили песню совместно с двумя мировыми звёздами — Nicky Jam и French Montana. В истории российского шоу бизнеса фит такого уровня состоялся впервые. А самое интересное, что припев в этой песне звучит на русском языке.

Клип оказался в номинантах ВМА.

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