Яна Ясс представила зажигательный коктейль из юмора и эндорфинов в новом треке «ТАРО»

Яна Ясс выпустила новый трек «ТАРО», который сама исполнительница считает настоящим сатирическим спектаклем. По её мнению, трек должен стать одним из главных зажигательных акцентов этого лета.

— Не злите женщину. Божественная сущность внутри нее может обжечь и испепелить ваши сердца, — смеется Яна, рассказывая о «ТАРО». Новая песня наполнена юмором и сарказмом. Она сделана в жанре поп-рок-панк, приправленный русско-народными мотивами. Трек заставляет слушателей улыбаться в любой непростой ситуации.



— Между прочим, мы только набираем обороты! Следующий трек, который выйдет в августе будет еще более шокирующим и эксцентричным! — интригует своих слушателей певица.

— Не нужно думать, что эта песня обязательно про мужчину и женщину, ведь мы переживаем разные жизненные обстоятельства и в дружбе, и в деловом общении, в других коммуникативных формах. «ТАРО» — это, скорее, метафора, нежели прямая отсылка к гаданию, ведь, если человек поступает непорядочно, то, кем бы он ни был по зодиаку и астрологическому календарю, ему уже ничего не поможет, — комментирует свою песню Яна Ясс.

Трек доступен на всех цифровых площадках страны.

Яна Игоревна Джалю (Величко) – российский музыкант, певица, автор-исполнитель, писатель, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда», носитель учения древней тибетской философии Бон, наставник по осознанному счастью и медитации. Известна также под псевдонимом Яна Ясс.

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