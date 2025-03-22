«Думай о хорошем – будет хорошо»: группа «Крёстные» выступила против токсичного оптимизма

«Хорошо» – песня-аффирмация, обращающая вокально-гитарную трагедию жизни в бодрящий эпос о самоподдержке. По задумке группы, её нужно слушать, если кажется, что ты совсем один, а вокруг – токсичный позитив и пустые советы.

«Если чувствуешь себя плохо, слова “думай о хорошем” не помогают. Поэтому мы с “Крёстными” написали песню – плацебо. Она убаюкивает ежедневные тревоги, но не гарантирует исцеление. Нам нравится наблюдать за “неудобными” эмоциями через музыку: мы погружаемся в них, то боремся, то принимаем – вдохновляемся ими», – рассказывает солистка группы «Крёстные» Ксеня Андреева.

Если чувствуешь себя плохо

Если не чувствуешь себя

Думай о хорошем, думай о хорошем

Думай о хорошем

Будет хорошо.

Сингл «Хорошо» – четвёртый из будущего альбома-дневника «Жить», который увидит свет 16 мая 2025 года. Открыл серию октябрьский релиз – «Большой ребёнок».