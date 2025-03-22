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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМир музыки«Думай о хорошем – будет хорошо»: группа «Крёстные» выступила против токсичного оптимизма

«Думай о хорошем – будет хорошо»: группа «Крёстные» выступила против токсичного оптимизма

editor
By editor
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группа крестные
Фото предоставлено PR-сопровождением артистов

«Хорошо» – песня-аффирмация, обращающая вокально-гитарную трагедию жизни в бодрящий эпос о самоподдержке. По задумке группы, её нужно слушать, если кажется, что ты совсем один, а вокруг – токсичный позитив и пустые советы.

«Если чувствуешь себя плохо, слова “думай о хорошем” не помогают. Поэтому мы с “Крёстными” написали песню – плацебо. Она убаюкивает ежедневные тревоги, но не гарантирует исцеление. Нам нравится наблюдать за “неудобными” эмоциями через музыку: мы погружаемся в них, то боремся, то принимаем – вдохновляемся ими», – рассказывает солистка группы «Крёстные» Ксеня Андреева.

Если чувствуешь себя плохо
Если не чувствуешь себя
Думай о хорошем, думай о хорошем
Думай о хорошем
Будет хорошо.

Сингл «Хорошо» – четвёртый из будущего альбома-дневника «Жить», который увидит свет 16 мая 2025 года. Открыл серию октябрьский релиз – «Большой ребёнок».

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