Два московских проекта вышли в финал Национальной премии «Жить вместе»

Организаторы Национальной премии «Жить вместе» готовятся к подведению итогов – стало известно, кто вышел в финал в каждой из номинаций. В номинации «Милосердие» в финале премии представлен московский проект «Краски этого мира» – сообщество, оказывающее всестороннюю поддержку семьям, где воспитываются дети с тяжелыми нарушениями развития. В номинации «Русская традиция» в финал вышел МУЗЕЙ русского быта ПО СУСЕКАМ – новый социально-культурный проект и новый музейный формат о сохранившейся русской старине. Музей располагается в древних подвалах допетровской Москвы и предлагает поучаствовать в событиях на стыке древнего и современного искусств.

В 2023 году на соискание премии «Жить вместе» было подано 700 заявок из 75 регионов России, из 430 населенных пунктов. Участники представляли свои проекты – как масштабные и крупные, так и камерные, небольшие, но важные и значимые.

На первом этапе рассмотрения заявок организаторы и члены жюри, общественные деятели и активисты, представители сферы науки и искусства, журналисты, клирики РПЦ, выбрали сто проектов – они вошли в лонг-лист премии «Жить вместе». В конце июля был сформирован шорт-лист – в него вошли проекты участников-финалистов премии в пяти номинациях.

Комментируя промежуточные итоги, член жюри премии «Жить вместе», музыкант и этнограф Сергей Старостин отметил, что список проектов, которые имеют отношение к традиционной культуре, в 2023 году расширился. «Мы увидели всю широту человеческого интереса к тому, что нас связывает с нашими корнями и поиском русской идентичности. Это и связь с землей, и сохранение памятников, и работа с детьми», - подчеркнул Сергей Старостин, добавив, что в 2023 году расширился и спектр направлений.

Окончательные итоги премии «Жить вместе» подведут 20 августа 2023 года в Москве. Это мероприятие объединит неравнодушных людей со всей России, готовых помогать, искать и находить единомышленников для решения актуальных задач и для помощи тем, кто в ней нуждается

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