Две трети зрителей выбирают сериалы с напряженным сюжетом и интригой

кот типичный зритель
Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA™, ivart.tv

По данным опроса МТС Ads Premium Video, две трети россиян (66%) предпочитают детективы, триллеры и криминальные сериалы. На втором месте по популярности находятся комедии — их чаще выбирают 55% респондентов, а фантастика замыкает тройку лидеров с результатом 45%.

Стоит отметить, что драмы и мелодрамы привлекают 42% аудитории, тогда как исторические сериалы интересуют каждого третьего зрителя. Всего по 23% россиян смотрят документальные проекты и сериалы в жанре ужасов. На долю аниме приходится лишь 12% респондентов, а сериалы в жанре реалити-шоу — 11%.

Модель потребления сериального контента выглядит следующим образом: 44% респондентов предпочитают смотреть исключительно новые сериалы, такая же доля зрителей (44%) совмещает просмотр новинок с пересмотром проверенной классики. Всего 12% участников опроса в основном пересматривают уже знакомые сериалы.

Среди миллениалов (46%) и представителей поколения икс (43%) преобладает желание смотреть новинки. Беби-бумеры (47%) и зумеры (46%) чаще совмещают просмотр новых сериалов с пересмотром старых.

Для большинства зрителей (71%) просмотр сериалов — это способ расслабиться и отдохнуть. Почти половина опрошенных (48%) смотрит многосерийные фильмы для борьбы со скукой. Каждый третий (31%) респондент использует сериалы в качестве «фонового» контента. Для 21% россиян просмотр сериалов — возможность побыть наедине с собой, а 20% любят сериалы за художественную ценность. Еще 15% зрителей видят в сериалах социальную функцию, используя совместный просмотр как повод для общения с близкими.

«Интересно, что 39% аудитории обращают внимание на рекламу сериалов именно в онлайн-кинотеатрах. Благодаря повсеместному распространению телевизоров, подключенных к интернету, онлайн-кинотеатры демонстрируют исключительную эффективность для продвижения видеоконтента, немногим уступая лишь рекламе на сайтах (43%) и рекламе в социальных сетях (40%). Все это подтверждает существующий тренд на омниканальность продвижения, который останется актуальным и в будущем году», — комментирует генеральный директор МТС Ads Premium Video Александра Стрелкова.

Ключевые факторы выбора нового сериала для абсолютного большинства зрителей (75%) — интересный сюжет и аннотация. Для каждого второго россиянина (50%) важный стимул к просмотру — участие любимых актеров. Основа сериала — например, экранизация известной книги или реальные события — и качественный трейлер одинаково значимы для 41% аудитории. При этом рекомендации друзей и родственников влияют на решение 32% зрителей, а советы блогеров и кинокритиков важны для 18% россиян.

