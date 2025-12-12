«Страницы с передовой»: премьера полнометражного документального фильма в Москве

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся специальный показ премьерного полнометражного документального фильма «Страницы с передовой».

Картина посвящена фронтовой литературе и её авторам. Героями фильма стали участники Специальной военной операции, ополченцы и добровольцы, пришедшие на защиту Донбасса еще в 2014 году. А так же мирные жители, на себе испытавшие украинскую агрессию. Среди наших героев, не только профессиональные поэты, но и те, кто написал свои первые строчки в окопах и подвалах разрушенных домов.

Возможно, некоторые их стихи и лишены литературного мастерства, но они искренни, и отражают все грани души русского человека, оказавшегося в трагических обстоятельствах. В этом преемственность поколений и удивительная особенность нашего народа. Сейчас не многие знают, что в перерывах между боями Великой Отечественной войны наши деды и прадеды тоже писали стихи. Ими были заполнены все фронтовые газеты.

Из этой фронтовой литературы вышли писатели Бондарев, Астафьев, Бакланов и многие поэты, чьи стихи и проза формировали наш национальный культурный код и нашу историческую память.

За последнее десятилетие выросло новое поколение военных писателей и поэтов. Многие из них не дожили до победы. «Хотелось жить ребятам по весне. Пьянящий март вдыхая полной грудью. Но тут по ним, а значит, и по мне. Ударили из тысячи орудий». Автор этого стихотворения Юрий Вологодский, с позывным «Волк» — один из них. Погиб в 2023 году.

События, отраженные в фильме, начинаются с русской весны на юго-востоке Украины. Они стали и точкой отсчета для современной фронтовой литературы. В Славянске в 2014-м все было так, как в стихах Константина Симонова, написанных в 1941-м., когда Красная Армия отступая, оставляла Смоленск: «Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но, горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала:— Родимые, Покуда идите, мы вас подождем».

Сегодня на передовой пишутся новые страницы истории. Судьбы многих бойцов — готовый сюжет для военного рассказа, повести или киносценария. И как тут не согласиться со строками Александра Межирова «Всех в обойму военную втисни, остриги под гребёнку одну! Мы писали о жизни, о жизни, не делимой на мир и войну».

В фильме Вас ждёт много поэзии и историй, которые пробирают до глубины души. Ими делятся: русский-француз, поэт ополченец Юрий Юрченко; поэтесса Анна Ревякина; советник Главы ДНР Елена Никитина; рядовой штурмовой роты «Z» Даниил Туленков; командир мотострелковой роты Дмитрий Кемеров; ректор Мариупольского госуниверситета им. А.И. Куинджи Лариса Сиволап; актер, рядовой Георгий Тесля-Герасимов; ополченец Игорь Немодрук. В фильме приняли участие: писатель Юрий Поляков; артисты фронтовой творческой бригады ЦАТРА и певица Нана Хатл; фронтовая творческая бригадая ансамбля песни и пляски ЮВО МО РФ «Рубиновая звезда»; артисты театральной студии при Мариупольском госуниверситете им. А.И. Куинджи и др.

Документальный фильм «Страницы с передовой» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации. Всероссийская премьера фильма состоится 19 декабря 2025 г. в 19-00 час в Музее Победы, кинотеатр «Поклонка, зал «Жуков» (Площадь Победы, д. 3).