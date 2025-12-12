«Моя Россия»: новый интерактивный музей открылся на ВДНХ

Оплата публикаций

Фото: пресс-служба ВДНХ

В павильоне № 33 на ВДНХ открылся новый интерактивный музей «Шоу-макет „Моя Россия“». Это масштабный интерактивный музей, расположенный на площади более 1 300 кв. метров, где отражено все разнообразие географических условий и культурных традиций нашей страны — от Калининграда до Камчатки. Проект станет новой точкой притяжения для туристов и жителей столицы, предлагая совершить путешествие по России всего за один визит.

«Мы счастливы, что Музейный город ВДНХ, который включает более 30 объектов, пополнился таким замечательным проектом», — заявила на торжественном открытии директор Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности Наталья Задворная. «Это большое удовольствие — смотреть на город в таких деталях, в том числе, на ВДНХ», — добавила она.

Гости здесь могут увидеть детализированные миниатюры ключевых туристических направлений: Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Центральную Россию, города Кавказа, Крым, Сочи, Алтай, Урал, северные регионы и многое другое. Макет не статичен — жизнь в нем кипит: по дорогам движется транспорт, сменяют друг друга день и ночь. Дополняет впечатление мультимедийное проекционное шоу с использованием анимации, света и звука, рассказывающее живые истории о путешествиях по России.

«Этот проект был нашей мечтой. Наша команда трудилась над ним более трех лет. Это мечта, которая позволила нам показать и рассказать о России, стране, которая является для нас самой лучшей», —  заявил автор проекта Андрей Назаров. По его словам, он хотел, чтобы гости ВДНХ смогли увидеть красоту нашей Родины. «Те места, которые мы показали, должны воодушевить людей на путешествия, на то, чтобы они гордились тем, что у нас есть, ценили это. Надеюсь, многие, кто увидят макет, узнают места, где они были, и где еще захотят побывать», — добавил он.

Авторы с любовью и юмором создали целый мир под названием «Шоу-макет „Моя Россия“», который рождает редкий по силе эмоциональный эффект: взрослые здесь возвращаются в детство, дети впервые видят историю как живой процесс, а семьи выходят, держась за руки, будто после большого совместного путешествия. Каждый обязательно найдет на карте России места, куда захочется отправиться в самое ближайшее время.

Практически все здания — это не абстракции, а конкретные архитектурные объекты с исторической и туристической значимостью. Расположение объектов приближено к реальной географии и читаемой градостроительной компоновке — приоритет отдан достоверности и смыслам.

Проект «Моя Россия» реализуется создателями успешного шоу-макета «Золотое кольцо» в Ярославле, который уже шесть лет является точкой притяжения для туристов. Новая экспозиция в павильоне № 33 на ВДНХ станет следующим шагом в популяризации внутреннего туризма и позволит гостям по-новому открыть для себя всю необъятность и красоту России.

