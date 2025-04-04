Песня М. Боярского «Все пройдет» в исполнении Дмитрия Нагиева и группы «Моя Мишель» стала саундтреком к сериалу «Актёрище»

1 апреля в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Актёрище» режиссера Дмитрия Невзорова («Дядя Леша», «Свободные отношения») о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Заглавную песню для сериала исполнила известная группа «Моя Мишель», которая работала над саундтреками к кассовому суперхиту «Чебурашка» и многим другим кинопроектам. Вместе с солисткой группы Татьяной Ткачук шлягер Михаила Боярского «Все пройдет» спел и сам Дмитрий Нагиев, а помогали звездному дуэту хор детской музыкальной студии «Белый Пароход» и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra.

Релиз саундтрека состоялся 4 апреля на МТС Лейбле при поддержке МТС Музыки — таким образом, сразу три компании холдинга «МТС Медиа» объединили усилия в работе над музыкальным обрамлением «Актёрища», одного из ключевых релизов медиахолдинга в этом году.

«Этот саундтрек абсолютно бессмертный, я бы даже сказал — культовый! Я надеюсь, что наш сериал его не испортит, ведь эту песню поет уже не одно поколение», – рассказал актер Дмитрий Нагиев.

«В то время, когда Слава Третьяков был полон надежд, он уже нес на себе след глубоких ран, оставленных отношениями с отцом. Это прошлое определило его путь, превратило в того, кем он стал. Но мы хотели не просто показать этот путь — а дать надежду, что он не закончен.

Мы выбрали эстетику советского гостелерадио, чтобы создать ту самую зыбкую, трепетную ностальгию. Ту, что ощущается не только людьми, выросшими в то время, но и всеми, кто хотя бы раз в жизни хотел вернуться в точку, где всё ещё возможно. Музыка должна была стать мостом, проводником. И в то же время не ставить жирную точку в настоящем, а вдохнуть в историю ощущение света впереди.

Мы сделали оркестровую партитуру — живую, дышащую, соединяющую поколения. Добавили детский хор, потому что в нём есть та чистота, которую трудно выразить словами. Он стал символом света, той самой поворотной точки в душе героя. А чтобы дать глубину и текстуру времени, мы использовали старые синтезаторы и даже большой модульный синтезатор, с его умением создавать музыку, которая словно исчезает в вечности», – поделились участники группы «Моя Мишель».