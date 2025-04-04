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Домой366INFO.RUОбъявлены победители четвертого сезона литературного конкурса «Экранизация»

Объявлены победители четвертого сезона литературного конкурса «Экранизация»

editor
By editor
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Издательский сервис Rideró и Агентство Талантов StarDust подвели итоги четвертого сезона литературного конкурса «Экранизация». Главный приз — предложение договора на экранизацию произведения от генерального партнера конкурса, холдинга «СТС Медиа», — получают Анна Матвеева с романом «Каждые сто лет» и Павел Волчик с романом «Бюро сновидений».

Лауреатами 4 сезона конкурса «Экранизация», по решению экспертного жюри под председательством кинообозревателя и продюсера Сусанны Альпериной, стали:

  • 1 место — Анна Матвеева «Каждые сто лет» (приз 100 тысяч рублей);
  • 2 место — Алексей Кудряшов «Глушь» (приз 60 тысяч рублей);
  •  3 место — Александра Логинова «32 фигуры» (приз 40 тысяч рублей).

Сразу несколько авторов с известными именами приняли участие в этом сезоне конкурса, Анна Матвеева — двукратный финалист премии «Большая книга» и других больших литературных премий — дошла до финала «Экранизации» и стала победителем.   Павел Волчик, автор Rideró, выходит в финал конкурса «Экранизация» второй сезон подряд, в 2023 году он занял первое место с романом «Летаргия. Уставший мир», в настоящее время идет работа продюсеров над проектом.

Помимо выделенных фаворитов всем финалистам конкурса из короткого списка предоставляется возможность презентовать на закрытых питчингах с продюсерами «СТС Медиа» свои работы. Всего на конкурс на платформе издательского сервиса Rideró было подано 2745 заявок.

Спецпризы партнеров конкурса получают:

  • Павел Волчик, автор «Бюро сновидений» — агентский абонемент на 6 месяцев от литературного агентства Amapola book agency;
  • Анна Матвеева, автор «Каждые сто лет» — сертификат на дополнительное образование на курсе ДПО для сценаристов в Институте Кино НИУ ВШЭ;
  • Татьяна Мезенцева, автор «ОТТОхни от магазинов» — пост продвижения в телеграм-канале «Новости кинопроизводства»;

Евгения Борисова, автор «Изменю вашу жизнь» — пост продвижения в телеграм-канале Alperina председателя жюри конкурса Сусанны Альпериной  Екатерина Шляхова, директор по маркетингу издательского сервиса Rideró:

«То, что Rideró никак не ограничивает авторов по жанру, возрасту или степени известности, сыграло на руку «Экранизации». 850 тысяч пользователей Rideró узнали о конкурсе, и на суд жюри мы получили огромное разнообразие произведений: драма, комедия, хоррор, фэнтези и т. д. Разгон по возрасту участников тоже впечатляет: самым молодым — 18 лет, а самому старшему 88! В конкурсе принимали участие и именитые авторы, и начинающие, а список финалистов подтверждает, что в этом конкурсе шансы у тех и у других равны».

Татьяна Беличенко, генеральный директор Агентства StarDust, продюсер:

«Мы рады, что члены жюри единодушно отметили высокий уровень литературных произведений, вошедших в шорт-лист. Это говорит о том, что у заинтересованных продюсеров появляется ещё больше возможностей для выбора новых историй для экранизации. Результаты голосования подтверждают это: СТС Медиа предложит заключение договора на экранизацию не одному, а сразу двум авторам — Анне Матвеевой и Павлу Волчику».

Ким Белов, руководитель программы «НМГ Дебют» и Экспериментального творческого объединения НМГ, директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа», сценарист:

«Было очень интересно внимательно изучать работы финалистов и представлять, как они могут выглядеть в качестве сериалов или фильмов, снятых в периметре Национальной Медиа Группы. Некоторые романы и рассказы нам будет чуть сложнее перекладывать в визуальную форму, а некоторые — легче. Наверное, этот критерий оценки был для меня ключевым — при этом средний уровень представленных на конкурс работ был очень высоким. Но главное, что хочется сказать всем обладателям призов, — главная часть работы только начинается».

Сусанна Альперина, председатель жюри, кинообозреватель, продюсер, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+:

«Поскольку я принимаю участие в конкурсе «Экранизация», начиная с первого года, когда он проводился, могу отметить, что уровень очень вырос. Есть с чем сравнить. Мне захотелось посмотреть экранизации произведений практически всех финалистов, за исключением, пожалуй, одной-двух книг. Все написанное — очень кинематографично. Не всегда свежо по идее, но во всех книгах есть новый подход и развитие событий. Мы выбрали те книги, из которых могут получиться и захватывающие, и вдумчивые фильмы. А, возможно, и сериалы. Проза Анны Матвеевой хорошо известна. Даже странно, что ее не экранизировали ранее. Про исследования сна и мистическое значение сновидений — также мало есть проектов. Книга Павла Волчика «Бюро сновидений» понравилась всем членам жюри единогласно. Радостно и за яркое творчество других финалистов и лауреатов. И хочется отметить, что представлены в конкурсе разные жанры, что крайне важно».

Вадим Горяинов, продюсер, заместитель директора Института Кино НИУ ВШЭ:

«Романы и сценарии часто противоречат друг другу, поэтому писатели почти никогда не в состоянии написать сценарий по своим произведениям. Однако финалистам конкурса «Экранизация» удалось написать такие романы, которые так и просятся быть экранизированными. Нам, членам жюри, было очень трудно выделить лидеров, так как все заслуживают быть победителями».

Дмитрий Новосёлов, сценарист, талант Агентства StarDust:

«Говоря о конкурсе «Экранизация», прежде всего хочу поблагодарить команду, занимавшуюся отбором. Прочитать 2745 заявок — колоссальная работа. При этом отборщикам удалось найти действительно талантливые тексты, свободные от графомании. Чтение этих произведений принесло мне большое удовольствие.

Также было приятно познакомиться с членами жюри — очень милыми людьми. Надеюсь приехать на non/fictioNвесна, чтобы пообщаться с участниками конкурса и членами жюри лично. Такие знакомства вдохновляют и мотивируют к дальнейшему творчеству.

Из всех работ особенно хочу выделить произведение Алексея Кудряшова — «Глушь». Это не только хорошо написанный текст, но и редкий пример жанровой прозы, напоминающей «Собаку Баскервилей» Артура Конан Дойла. Здесь ужас не является самоцелью, а мистические события получают логичное, реалистичное объяснение. «Глушь» показывает, что пугают не вымышленные монстры, а настоящие жизненные истории. Уверен, это произведение заслуживает экранизации — и, на мой взгляд, обладает сильным зрительским потенциалом.

Оценивая конкурс, я задавал себе вопрос: стал бы я сам работать с этим материалом? Взялся бы его разрабатывать? Три финалиста, которых я выбрал, полностью совпали с мнением других членов жюри — это истории, которые действительно захватывают и с которыми я бы с удовольствием поработал».

Татьяна Васильева, литературный агент Amapola book agency:

«Подводя итоги конкурса «Экранизация», могу с большим удовольствием отметить, что работы всех финалистов были крайне интересны как самостоятельные литературные произведения. Сюжетные перипетии и драматические линии главных героев, страшные тайны и волшебные загадки, романтические приключения, авантюрные и местами очень смешные истории — каждое произведение в чем-то выигрывает и заслуживает отдельного внимания. Хочу особо отметить роман «32 фигуры» Александры Логиновой и поблагодарить автора за проделанную работу. Читать, параллельно перебирая в голове шахматные ходы и вспоминая, о чем же нам писали классики, — лично для меня это был увлекательный опыт. Отдельный интерес представляет роман Анны Матвеевой «Каждые сто лет»: глубина, многослойность, сложная архитектура текста и выразительные характеры героев буквально вовлекают в книгу и не отпускают до последних страниц. И, безусловно, нельзя не сказать о моем персональном фаворите Павле Волчике и его удивительно обаятельном романе «Бюро сновидений». Я долго и упорно открещивалась от фэнтези как жанра, но автору удалось сделать невозможное — пленить, влюбить, поверить и заставить сопереживать его волшебным во всех смыслах героям».

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